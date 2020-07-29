新冠肺炎｜鼎泰豐證本港輸台個案為沙田店職員　日前回鄉探親確診

本港新冠疫情第三波持續，連續八日確診人數逾百人。台灣方面昨日（28日）公布的當地疫情中，連續107天無本土個案，惟有一名由香港返台的當地男子，於檢查中呈陽性反應，成為境外輸入個案。香港鼎泰豐證實為公司分店台籍職員，日前因家中有事回台探親並被檢測確診，而他所工作的沙田新城市廣場分店現時暫停營業作深層清潔。 鼎泰豐指，現時跟有關職員有密切接觸者已進行檢疫，暫時全部結果為陰性，而涉疫職員為主管級，較少跟食客有直接接觸。

香港鼎泰豐證實，確診的台籍男子為當地派港職員，本身為台北人，今年到沙田城市廣場分店工作。（黃金棋攝）

返台前曾有病徵而未就醫 為沙田店主管級職員​

台灣昨日公布未有出現本土個案，而新增的5宗輸入個案中，其中一名30多歲台灣男子，為香港返台的輸入個案，他自1月至香港工作，本月16日曾出現發冷、有痰及嗅覺異常，但未有就醫，只服用成藥，並於返台時主動告知有症狀，由機場檢疫人員安排採檢後，被送到當地的集中檢疫所隔離，於昨日確診。

香港鼎泰豐證實，確診的台籍男子為當地派港職員，本身為台北人，今年到沙田新城市廣場分店工作，是一名主管級職員，較少親自面對客人。據知他因台灣家有事而返回當地，接受檢測時得知確診，並由新竹檢疫中心轉到當地醫院診治，情況良好。

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與患者有緊密接觸員工檢測呈陰性

鼎泰豐發言人表示，據知他日前感到身體微熱，但由於未有他病徵而不察覺已受感染，並繼續工作，但強調工作期間有戴口罩，「其實佢有感到身體熱熱哋，以為係天氣太熱所致，加上又無唔舒服唔知自己有病。」發言人續說，昨天公司下午收到防疫中心通知後，沙田分店已即時暫停營業，所有店員工即進行病毒檢測及自我隔離；而跟他有緊密接觸的同事，檢測結果為陰性，但已要求停工約一星期，減低互相感染風險，現時分店已安排餐廳進行全面深層消毒。