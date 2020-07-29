新冠肺炎｜堅城建築增4確診共19人染疫　過去涉逾10工友曾往9地盤

本港疫情大爆發，單日新增118宗確診，累計個案衝破3,000大關。堅城建築群組再新增4宗確診個案，即累計19宗，大部份患者於辦公室工作，亦有個別患者曾往地盤。全港現時暫有十多名地盤工人確診，曾到訪合共至少9個地盤。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，暫未知悉有單一地盤出現大型爆發，但中招地盤工人多屬散工，會前往不同地盤。 禁堂食令今日(29日)生效，被問到地盤工須在街頭或其他露天地方食飯，會否增加爆疫風險，張竹君表示，倘僱主能安排不用上班會較好，「露天地方好過室內『焗住』」；她又呼籲，倘有地盤工確診，期望老闆或判頭可停工，及進行大清洗，但明白地盤面積大，難關閉整個地盤，建議盡量關閉確診者曾工作的工序範圍。

堅城建築群組大部分人於辦公室上班，亦有個別人士有前往加列山道地盤工作。(資料圖片)

張竹君指，過去累計染疫個案涉及10多名地盤工友，報稱前往多個工作地點，包括九龍灣、西九龍、青衣、啟德、索罟灣、啟德碼頭，亦曾於大圍、中環地盤工作，未聽到有單一地盤出現大型爆發，但確診工友是否相關則「好難講」，因所涉確診者多是散工，會前往不同地盤工作。

她又指，堅城建築群組大部份人於辦公室上班，亦有個別人士有前往加列山道地盤工作，她指，當中有人無戴口罩，但可以理解，「因為屬於密室環境。」

張竹君：勿將食物或飯盒亂放，亦盡量少與人傾偈

禁堂食令生效，不少地盤工需於戶外地方吃飯，她指，戶外進食同樣須保持衛生，包括洗手、勿將食物或飯盒亂放，亦盡量少與人傾偈，飯後亦須將食物包好清潔。



全日禁堂食令今日生效，不少地盤工友需於戶外地方進食。(羅國輝攝)

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