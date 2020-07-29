教大前客席講師涉藏弩案　被告稱是童軍團副團長　弩模型只是教具

教育大學前客席講師岑嘉林，涉嫌在元旦遊行日藏有自製弩及尖木棒案續審，裁判官早上裁定表證成立，岑今午(29日)在東區法院出庭自辯，他稱他是童軍團副團長，自製弓箭模型是為了開班教小朋友箭藝和工藝，案發當日陪同剛從外地回來女友人往遊行，惟出門前不為意背囊內有做好了的弩模型。

被告岑嘉林（37歲）被指於今年1月1日，在灣仔胡忠大廈外管有一把自製弩及20支尖木棒；另指稱他在黃大仙的住所內管有兩把弩及5支箭。

自幼是童軍 愛作小發明

被告供稱，他於香港教育大學取得學士及博士學位，現已轉職到生物科技公司的研究及發展部門。被告稱他自幼參與童軍，對創作小發明品有興趣，現為何文田官立中學的童軍團副團長，任教小孩子箭藝、工藝、模型製作等興趣班。

被告岑嘉林自辯稱他是童軍副團長，被搜出的弩是童軍的教學工具。(周芷晴攝)

為童軍團製作弩模型

被告解釋，被搜出的弩模型和尖木棒是替童軍團製作，用作教具用途；尖木棒是在教協購買，以白膠漿將兩枝棒黏合一起，而警員從他住所搜出的其他木材，則是用以製作木畫架和木衣架。

店舖裝修帶備泳鏡手袖

被告續稱，他近期於北角開設名為「言語遊戲肌肉訓練」的店舖，為特殊需要的小朋友提供肌肉協調訓練。由於店舖早前裝修，故他背囊內載有泳鏡、面具、手袖等裝備作保護。至於搜出的弩模型，他辯稱因模型與涉事背囊「啱尺寸」，所以放進袋內儲物。惟家中有很多相似款式的背囊，故出門前不為意就隨手拿一個背囊用。

與女友人參與遊行後折返

被告續稱，案發當日同行的女友人去年12月剛返港，她問及香港近期的遊行情況，於是二人決定一同參與元旦遊行，而二人行抵中環後便折返。被告強調，他不為意隨手帶了弩和尖棒在背囊，亦非打算在遊行時使用。

聆訊明續。

案件編號：ESCC29/2020