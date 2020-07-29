岑子杰遇襲案｜認罪被告透露有人要打跛阿杰隻腳　酬勞2百萬元

民陣召集人岑子杰於去年在佐敦與友人午膳時遇襲，其友人手中3棍受傷。警方事後兩名涉接載襲擊者的男子，其中一名任侍應的被告早前認罪，區域法院今（29日）處理其案件，並透露該被告曾透露：「屯門有香港人要打跛阿杰隻腳，酬勞有2百萬。」

被告羅建華（29歲，侍應），本周一承認串謀有意圖而導致他人身體受傷害、未獲授權而取用運輸工具罪，和沒有第三者保險而使用車輛等三罪。

友人擋架岑未受傷

控方案情指，羅於去年8月29日在屯門開車，接載同案另一名姓何的被告，和兩名襲擊者到佐敦。何先下車，並尾隨岑子杰。羅之後下車，改由何駕駛。而兩名襲襲者分別持棒球棍和牛肉刀，衝入岑和友人用膳的餐廳，岑的同行友人站在岑和襲擊者之間，左前臂中三棍，岑則未有受傷。何之後接載兩名襲擊者離開。

受印度人「Boy」招攬做車手

羅於同年9月8日被捕，他在錄影會面中稱，一名印度漢「Boy」招攬羅，在襲擊「阿杰」中任車手。對方曾展示「阿杰」的照片，羅又指：「打阿杰的原因就係屯門有香港人要打跛阿杰隻腳，酬勞有2百萬」 。而羅再招攬何。

至於16歲的何姓被告，早前承認無牌駕駛，和沒有第三者保險而使用車輛兩罪，但否認串謀有意圖而導致他人身體受嚴重傷害，以及未獲授權而取用運輸工具罪，其案件仍在審理

案件編號：DCCC 880/2019