新冠肺炎｜元朗同益街巿與患者有關連　明提早1小時關閉清潔

本港第三波新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，多宗個案與街市有關。食物環境衞生署今日（29日）宣布，因應近日有確診個案與元朗同益街巿有關連，為保障街市檔戶及市民的健康及安全，該街巿明日（30日）提早一小時於下午7時關閉，以進行深層清潔消毒工作。

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食環署表示，當局會為街市公用地方及設施徹底清潔及消毒，呼籲街巿檔戶配合，在各自攤檔範圍清潔及消毒，改善街市整體的衞生情況。此外，當局亦會在街巿外圍及附近街道深層清潔，整個清潔消毒工作預計需時約4小時。

食環署發言人強調，當局一向關注公眾街市的衞生情況，除日間的恆常清潔工作外，街市管理服務承辦商於每日街市關閉後，均會在各街巿徹底清潔。

元朗同益街巿明日（30日）提早一小時於下午7時關閉，以進行深層清潔消毒工作。（Google Map截圖）

疫情期間，當局已加強街市公用地方及設施的清潔及消毒工作，包括廁所、自動扶手梯、升降機、樓梯扶手等設施，每天會定時使用稀釋家用漂白水消毒，亦已於街市範圍內放置消毒搓手液供市民使用。當局指，會繼續密切留意各街市情況，有需要時會於其他街巿深層清潔消毒，保持環境衞生。