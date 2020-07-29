新冠肺炎｜酒樓負責人呻疫下4間分店有3間停業：需借貸以維持經營

新冠疫情下，各行各業皆受到嚴重打擊，失業率飆升至6.2%創15年來新高。立法會議員黃碧雲今日（29日）聯同多名行業代表召開記者會，講述各業界在疫情及政府社交距離措施下經營困境。 有酒樓業界代表稱，在「全日堂食禁令」下，名下4間酒樓有3間停業，唯一營業酒樓生意僅有正常的一成半，而因抗疫基金有漏洞，他也未能從中受惠。另外有來自不同業界代表指，行業未得到政府重視，望政府能在第三輪防疫抗疫基金補漏拾遺。 黃碧雲建議政府應盡快推出第三輪防疫抗疫基金，並推出第二度派錢措施，透過首次派1萬元系統，向市民再「回水」多派1萬元，以解市民燃眉之急。

立法會議員黃碧雲今日（29日）聯同多名行業代表召開記者會，講述各業界在疫情及政府社交距離措施下經營困境。（黃穎津攝）

新冠疫情下，各行各業皆受到嚴重打擊，失業率飆升至6.2%創15年來新高。立法會議員黃碧雲今日（29日）聯同酒樓業、洗碗清潔服務業、遊艇及度假屋預訂行業、派對房間行業、機場wifi業、足球總會註冊教練各行業代表召開記者會，講述各業界在疫情及政府社交距離措施下經營困境。

趙敬麟表示，全面禁堂食後，名下4間酒樓有3間需停業止損，唯一營業酒樓生意現只做外賣，生意亦只有正常的一成半。（黃穎津攝）

禁堂食名下4間酒樓3間停業

一間酒樓負責人趙敬麟表示，日前禁晚市堂食已令酒樓生意少六成半，全面禁堂食後，名下4間酒樓有3間需停業止損，唯一營業酒樓生意現只做外賣，生意亦只有正常的一成半。趙敬麟指，現時每日生意額僅有數千元，而經營成本只計租金也需8500元一日，但抗疫基金在發放上存在漏洞，以致趙未能從中受惠，只能以積蓄勉強支付薪酬，甚至借貸以維持經營。

由於部份中小型食肆的營運者並非持牌人，而抗疫基金只會發放到持牌人手上，若持牌人將基金據為己有，作為實際經營者、負責支付員工薪酬與經營酒樓的趙敬麟則無法從計劃中收到一分一毫，即使向食環署求助或報警也不獲受理。趙敬麟指，有數百酒樓經營者面對着同樣困境，政府應修補政策漏洞，允許酒樓經營者以出糧紀錄申請補助。

因全面禁堂食 商會指洗碗工場停業7日

洗碗清潔服務總商會主席楊潤表示，洗碗行業依附於餐飲堂食，現時實行全面禁堂食，故明日(30日)起九成洗碗工場將停業7日，意味着整個行業將變成零收入，牽涉數百個家庭的生計。楊潤又指，有大量行家尚未收到第二輪抗疫基金，「執咗都未必攞到第二輪」，若禁堂食令持續，員工便要放無薪假，工場甚至要結業。

楊潤表示，洗碗行業依附於餐飲堂食，現時實行全面禁堂食，意味着整個行業將變成0收入。（黃穎津攝）

議員促政府推出第三輪防疫抗疫基金 再派錢1萬

亦有來自遊艇及度假屋預訂行業、派對房間行業、機場wifi業、足球總會註冊教練的業界代表表示，政府未有幫助到一些不受注意的行業，亦不了解行業狀況，現時抒困措施對他們而言是隔靴搔癢。他們希望政府能於發放第三輪防疫抗疫基金前，派員諮詢各業界代表，了解各行業需要，挽救處於結業邊緣的各行各業。

▼第三波疫情措施 全面禁堂食 限聚令收緊至2人▼

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