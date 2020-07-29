新冠肺炎｜內地再收緊　跨境司機須8小時內往返、不建議過夜

本港新冠肺炎疫情持續，內地政府在本港首現中港司機確診個案後收緊要求，若司機在港所居樓宇過往14天曾有確診個案，豁免入境隔離資格會被暫時取消，直至該樓宇最後一個確診個案公布後14天為止。 貨櫃運輸業職工總會表示，內地今日（29日）再出「新招」，透過「粵康碼」手機應用程式通知跨境司機須在8小時內往返、不建議過夜。 總會主席陳迪手直言，疫情下通關需時，內地「小區」亦隨時有特別措施，8小時要求不合理，估計9成中港貨車司機面臨被移出豁免名單風險，更令長居內地的司機「有家歸不得」。他期望內地取消規定，別「一刀切」作出限制。

陳迪手指，內地要求跨境司機使用「粵康碼」應用程式，申報個人健康狀況及紀錄位置，而程式昨日通知跨境司機，指今日（29日）起須在8小時內往返兩地，逾時者將被移出豁免檢疫名單。他估計，僅約1成來往深圳及香港的貨車司機有充足時間來回，其餘9成司機都有被移出豁免名單的風險。

通關需時、有「小區」拒司機內進

陳解釋，近日內地政府及民間不時收緊對跨境司機的要求，除了通關檢測及查車需時，有司機駕車至「小區」取貨時，被居民拒絕內進，司機難預測時間，未必可在8小時內往返。

司機一直都很配合，壓力已很大，新措施愈收愈窄，去深圳以外，不太可能8小時來回。移出名單是可大可小，可以說是最大懲罰，有機會要在疫情完結，才可再如常往返兩地。 貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手

陳迪手批評，內地當局是次要求過份嚴苛，若大量跨境司機被移出豁免名單，除了打擊司機生計，亦可能影響內地供港的鮮活食物供應，令本港物價上升。

陳又透露，約兩成港人跨境司機長居內地，新措施令有關司機「有家歸不得」。他稱，有長居內地的司機今日凌晨接到居委會（內地居民代表）電話，稱港人不可在村內留宿，被要求半夜離開。

盼內地收回成命



陳指，是次新措施透過「粵康碼」公布，暫未見到內地政府正式公文，期望內地政府考慮實際情況，「收回成命」，別一刀切設限制司機在8小時內往返及禁過夜。而日後推新措施前預先溝通，讓司機有時間準備。

工會又表示，疫情下跨境司機收入大減，期望港府提供一次性一萬元資助，助司機渡過難關。