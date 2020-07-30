港府未曾就共乘合法化對話　Uber亞太區總部棄遷港續留新加坡

Uber今年5月底宣布，擬將亞太區總部由新加坡遷至香港，並在港建立科研及工程中心，但前提是當局須研究立法規管汽車共乘服務。 惟接近Uber的知情人士向《香港01》透露，Uber已撤銷亞太總部遷港決定，但與香港6月30日實施《港區國安法》無關，箇中原因是港府對Uber「闊佬懶理」，Uber在港投資6年以來，未有任何官員願意與其代表會晤；到今年5月Uber拋出橄欖枝，研究遷移亞太區總部到港，惟港府始終未有就汽車共乘服務合法化，展開任何對話。 Uber回覆《香港01》查詢時承認，自今年5月公佈將亞太總部遷港計劃後，得到廣大香港市民及持份者支持，可惜至今政府仍未明確審視可行方案。Uber短期內，將保留新加坡為亞太地區總部，並繼續致力推動香港規管汽車共乘。

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消息人士透露，Uber已決定放棄亞太區總部遷至香港的決定，暫時保留在新加坡。消息指，Uber放棄計劃原因，是Uber自2014年引入本港後，至今6年從未有任何官員願意會晤，即使今年5月公布有意來港設立亞太區總部，並設立科研及工程中心，以創造更多就業機會，當局亦「不為所動」。Uber過去曾嘗試聯絡政府官員，包括特首林鄭月娥，以及運輸及房屋局局長陳帆，就汽車共乘合法化會晤，但不果。

消息續指，當局早前再次提及，會進一步加強打擊白牌車及非法取酬載客問題，並重申會將《專營的士服務條例草案》提交立法會審議，以回應市民對服務質素較高的個人化點對點公共交通服務新需求。Uber衡量後，認為即使遷亞太區總部計劃，即使獲不少立法會議員以及市民支持，並一度嘗試與香港旅遊發展局洽談，希望在疫情緩和及減退之時，推出合作計劃以助挽回經濟，但最終亦因當局未有任何進展而觸礁。

據了解，Uber現階段暫未有撤離香港念頭，短期內應會在港推出更多元化的交通工具服務，亦期望與政府就汽車共乘有展開對話的機會，且會持續與的士業界溝通及合作。

至於今次撤銷遷移亞太區總部的決定，則未有對在港的Uber員工有任何人事變動或影響。Uber回覆《香港01》查詢時指，Uber於今年5月宣布，有意將公司亞太地區總部遷至香港，惟與政府探討本地立法規管汽車共乘的方案為先決條件。但自計劃公佈後，Uber得到廣大香港市民及持份者的支持，可惜至今政府仍未明確審視可行方案。Uber將繼續致力推動香港規管汽車共乘，故此短期內將保留新加坡為亞太地區總部。

Uber香港區總經理鍾志霆（左）今年5月26日宣布，擬將Uber亞太區總部遷至香港，但前提是當局須研究立法規管汽車共乘服務。（資料圖片）

Uber於今年5月26日宣布，有意將Uber亞太區總部遷至香港，並在港建立科研及工程中心。長遠而言，可加強本地科研技術生態系統，並服務其他地區包括澳洲、印度、台灣等。當中需招聘營運、營銷、工程系統等人才，料為港創造更多就業機會。但作出相關決定關鍵前，當局須研究立法規管汽車共乘服務。