新冠肺炎｜鍾南山談香港第三波疫情：未現幾何增長　倡全民檢測

本港新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎第三波疫情嚴峻，截至周三（29日）凌晨累計確診人數衝破3,000宗大關。中國工程院院士、國家衛健委高級別專家組組長鍾南山同日在廣東廣州接受訪問，談及香港近期疫情發展及防控措施等問題。他表示，香港現時已出現社區傳播，但還未出現指數級增長，關鍵要看接下來的防控情況；又稱香港的主要問題不在於醫療，而是公共衞生防控，敦促當局盡快展開全民核酸篩查。

指港疫情正處於「拉鋸戰」 促強化堂食限制​

鍾南山當日說，根據香港現時每日新增病例數據來看，說明外來輸入的疫情源頭已蔓延至社區，假如無法追蹤疫情源頭，很可能繼續傳染給二代、三代，但疫情增長的態勢還未完全像一個連鎖反應的模式，即幾何級數的增長，說明政府及社會的干預起了很大作用。他指香港的疫情不像西方國家是以幾何級數或者是連鎖反應式的指數級增長，說明正處於一場「拉鋸戰」，因此關鍵是要看防控情況。

談到香港目前採取的防控措施時，鍾南山表示，雖有目前的措施產生了一定的干預作用，但仍應進一步強化和落實，比如對堂食以及聚集性活動進行限制，同時建議在香港開展全民核酸篩查。

鍾南山建議在香港開展全民核酸篩查。（資料圖片）

▼第三波疫情措施 全面禁堂食 限聚令收緊至2人▼

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贊同不允許食肆堂食 要打擊故意搗亂集會人士

鍾南山認為，內地所採取的防控措施雖然比香港更強，但香港有自己的特點，地方較小、人口密度非常高，完全採用同樣辦法對經濟發展等各方面會有一定影響，並建議當局強化檢查，找出及隔離無徵狀患者，同時要增加檢測材料、檢測人員、強化簡易醫院建設等。他說，政府提出不允許堂食有很大的好處，因為香港一般的家庭自己做飯吃的很少，大家都在外邊吃，所以食肆是很重要的傳染源。

鍾南山又表示，內地應從檢測試劑及人力方面向香港提供支持，形容香港的醫療「力量還是不錯的」，強調香港現時主要的問題不是醫療，而是防控。他說香港現時處於疫情防控非常時期，當局要堅決打擊那些故意出來搗亂、搞聚集集會的人，因為這涉及到香港的這上千萬的生命安全問題。

他最後建議，港府應進行全民核酸檢測，支持免費的核酸檢測，同時加強香港與內地在防控和醫療救治方面的交流。