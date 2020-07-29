新冠肺炎｜患者行蹤表新增25家食肆　佐敦譚仔、旺角Outback上榜

本地爆發第三波疫情，連續8日均錄得逾百宗確診個案，累計至3,003宗。衞生防護中心周三（29日）更新確診患者到訪過的地方，較前一日新增25間食肆，包括兩間譚仔雲南米線分店上榜，分別位於佐敦凱豪商業中心和觀塘貴顯樓，另亦包括新世紀廣場的Outback Steakhouse。除食肆外，亦有患者曾到訪過大埔超級城、西九龍中心等商場。

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衞生防護中心更新確診患者行蹤，新增25間食肆曾有確診者到訪。有4間食肆位於油尖旺區，分別是凱豪商業中心「譚仔雲南米線」、鑽石樓「新廣南餐室」、新世紀廣場「Outback Steakhouse」及 半島中心「德興酒家」，另亦有4間食肆位於觀塘區，分別是喜鵲樓「祥榮茶冰廳」、貴顯樓「譚仔雲南米線」、德福廣場1期「美心Food2」及秀茂坪商場「大家樂」。



而鼎泰豐亦多一間分店上榜，位於灣仔百利保廣場，另外新上榜食肆亦包括北區新成路 107 號「皇牌冰室」、深水埗東蘭閣「龍寶酒家」、東區友邦廣場「星巴克咖啡」及北區粉嶺名都商場「海皇粥店」。

▼第三波疫情措施 全面禁堂食 限聚令收緊至2人▼

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至於在患者行蹤方面，亦有多個商場上榜，包括apm、大埔超級城、西九龍中心、上水中心購物商場及始創中心等。此外，有患者曾到訪牛頭角市政大樓、鯉魚門市政大廈及石硤尾邨服務設施大樓。

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼