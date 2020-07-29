新冠肺炎｜禁堂食捱批　政府明起開放19社區中心供市民用膳

本地第三波新冠肺炎疫情嚴峻，政府今日（29日）起收緊防疫措施，包括食肆全日禁堂食，實施首日一時陽光猛烈、一時又有雷雨，多區打工仔在公園、天橋底進食，十分狼狽，更有建造業工友只能在地盤附近進食。據了解，政府將開放19間避暑中心，供有需要市民食飯，以防未來一周大雨日子要雨水溝飯。 民政事務總署晚上表示，由明日（30日）起，於午膳時間會開放位於全港18區的19間社區中心、會堂，將由上午11時開放至下午3時。市民在進入前須接受體溫檢測及佩戴口罩，而有發燒或呼吸道感染症狀人士均不得進入。另外，署方強調，進食時須按照預先編訂有1.5米距離的座位入座。除飲食期間外，所有市民必需佩戴口罩，而進食後亦須離開。

梁顯利油麻地社區中心是其中一個避暑中心。（資料圖／陳浩然攝）

19間社區中心、會堂的地點如下：

19間社區中心供市民用膳安排：

＊明日（30日）起每日上午11時開放至下午時。

＊市民在進入社區會堂／社區中心前必須接受體溫檢測及佩戴口罩。

＊有發燒或有呼吸道感染症狀人士均不得進入。

＊進食時須按照社區會堂／社區中心預先編訂有1.5米距離的座位入座，與其他人保持社交距離。

＊除飲食期間外，所有市民必需佩戴口罩。

＊為了減少聚眾，市民在進食後須離開社區會堂／社區中心。

7月29日起的一周，食肆全日禁止堂食，地盤工人要在街頭及露天地方食飯。（羅國輝攝）

政府發言人續說，視乎實施情況，政府亦會考慮在午膳時間開放其他適合政府設施，為有需要的市民提供便利，又指留意到今日有不同社會團體、宗教組織等，已主動在午膳時間開放其設施，為有需要的市民提供午膳空間，社署會聯絡相關機構，呼籲它們在午膳時間開放設施，以便利更多市民。



呼籲僱主為僱員集體訂飯盒



發言人強調，呼籲僱主盡量容許僱員在家工作，對於仍需上班但在戶外工作的僱員，如建造業、清潔員工等，呼籲僱主體恤他們的工作情況，盡量提供有蓋的休息及午膳空間，又建議在可行情況下，實施彈性午膳時間及為僱員安排集體訂購飯盒。同時，用膳空間宜配備桌椅、良好的通風設備及飲用水，而僱員也應注意保持社交距離。



至於前線清潔員工用膳地方安排，食環署表示今早已就該署及外判前線清潔員工採取多項措施，包括藉上班報到處或於地區辦事處騰出地方等，同時安排桌椅，以供清潔員工用膳。

發言人亦強調，已提醒建造業界保持警覺，在工作場所和地盤加強預防措施，包括保持個人及工作環境的衞生、出入工地量度體溫、提供充足口罩及酒精搓手液等，並在可行情況下，在工地為不同工種的工友劃分指定工作區域，以減低交叉感染風險，亦須提供遮蔽處及良好通風設備、安排彈性工作及制訂休息時段，避免工人長時間處於酷熱環境中。另外，因應暫時禁堂食措施，建造業議會亦發信呼籲香港地產建設商會、承建商、註冊專門行業承造商、註冊分包商作相應安排。

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▼第三波疫情措施 全面禁堂食 限聚令收緊至2人▼

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教協：有學校開放校園部分地方供食飯

教協促請政府正視市民的苦況，檢討禁堂食令，在減低疫情傳播風險為前提下採取可行措施，包括考慮開放政府的社區會堂予有需要人士入內用膳。教協稱有學校已開放或正考慮開放校園部分地方，予有需要人士用膳，政府應為學校提供協助，包括協助學校加強消毒和提供防疫物資等，減低疫症的傳播風險。