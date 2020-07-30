立法會｜湯家驊：如期選舉不切實際　冀中央只做必須事免引制裁

有消息指，原定今年9月舉行的立法會換屆選舉或需延期一年，政府或待明日（31日）提名期完結後才公布。資深大律師湯家驊受訪時稱，相信政府仍未有方案，但他認為在新型冠狀病毒肺炎疫情影響下，堅持9月如期舉行選舉是不切實際，需有足夠時間容許候選人做選舉工程，以免為任何人造成不公。 延期選舉或需延長現屆立會議員的任期，違反基本法第69條，湯家驊認此乃香港法律無法處理的事，需就此提呈人大釋法，但他提及香港正面對外國制裁，形容是敏感時刻，期望中央只須處理香港無法處理的事，以免引起外界額外及不必要制裁。

行政會議成員、資深大律師湯家驊（資料圖片／盧翊銘攝）

資深大律師湯家驊今日（30日）接受港台節目《千禧年代》訪問時提及，無聽聞政府打算延後立法會選舉一年，他相信政府未有任何方案，但他個人認為無人有信心新型肺炎疫情可在年底前完全戰勝，堅持於9月選舉是不切實際，候選人需做選舉工程，否則或對知名度不高的候選人不利，造成不公平選舉。

他續指，舉行選舉亦涉及場地及工作人員的安排問題，需有時間準備，亦需要令大眾在安心及公平的環境下舉行，他稱需再聽更多專家的意見。

湯家驊認為選舉可先延期三個月，再看疫情發展，若屆時延遲逾半年，應要求候選人重新報名，惟已使用的選舉經費則「使咗錢無辦法」。他指延期多久或造成不同的法律後果，例如若延後兩周，理應不需特別措施，但若延遲至一年半載，涉及憲制上安排問題，需有理據及法律基礎回應。

修改議員任期是港府唯一未能自行處理的事

現時基本法第69條規定立法會議員每屆任期為4年，消息指若要延選舉1年，或需延長現屆議員任期，涉違基本法。湯家驊認為，這並非本地法律可處理，須由中央對於基本法某些條文處理法律上的問題，但他同時提及，香港正處於敏感的時間，西方國家對本港實施無理制裁，需思考如何做到最少爭議性，他期望中央只做特區無法處理的、必須的事，以免引起額外的、不必要的制裁。

湯家驊補充稱，立法會條例下，特首有權力要求立會主席召緊急會議，在法律認許的情況下，議員出席緊急會議時是議員身份，此做法與延長議員任期有異。