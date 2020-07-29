政圈風聲｜傳提名期後始宣布立法會選舉延期　牽涉1關鍵因素

原定於今年9月舉行的立法會選舉，因本港新冠肺炎疫情越趨嚴重，《香港01》昨日報道，政府已敲定押後立法會選舉一年，至明年9月才再舉行投票。 目前政府仍未公布押後選舉，據悉，政府需待提名期完結，即本月31日後才正式公布，估計最快於本周六（8月1日）由特首林鄭月娥召開記者會親自公布。至於為何要待提名期後才「拍板」落實，原來牽涉選舉開支這關鍵因素。

據悉政府已敲定押後選舉一年，而由於是政府主動提出押後，所有參選人在競選過程中耗用了的花費，將由政府提供補貼。（資料圖片）

現時距離選舉提名期完結還有兩日，自押後選舉的消息傳出後，政府一直未作官方回應，據悉，這是基於一個考慮，並與選舉開支有關。由於今次是政府主動提出押後，所有參選人在競選過程中耗用了的花費，可向政府申請補貼。消息指，政府考慮到有參選人至今仍未報名，倘此刻宣布押後選舉，將對未報名人士構成不公；在提名期後才宣布，是較為穩妥的做法。

「Plan B」名單 請君入甕

不過政圈亦流傳一個說法。有政界人士分析指，在DQ陰霾下，民主派於今屆選舉中已預備大量「Plan B」，隨時替補上陣，政府若在提名期後才宣布押後，變相取得整套民主派「Plan B」名單，在原定參選人或被DQ下，未來一年勢將瞄準一眾「Plan B」，為下年的選舉作出部署及防範。