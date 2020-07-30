立法會選舉︳延期1年「看守議會」如何開會？　3模式各有利弊

立法會選舉原於9月初舉行，但新冠肺炎疫情下，消息指投票日將押後一年。 有關議會真空期的解決方式，目前有一點尚未明確：到底是特首按照《立法會條例》第11條要求召開立法會緊急會議；還是將現有議員直接延任一年，或是以類似臨時立法會形式運作。根據現行規定，不同的模式將對立法會未來一年的運作，產生截然不同的影響，產生截然不同的面貎。

如立法會選舉延期，現任議員或會延任。（資料圖片）

緊急會議只限大會 眾多議會功能或未能發揮

根據《立法會條例》第11條：「於立法會任期完結或解散後而於指明舉行選出立法會議員的換屆選舉的日期前的期間內，主席必須應行政長官的要求，召開立法會緊急會議。」

有建制派消息人士解釋，如果是召開緊急會議，接下來一整年，議會就只能以一個「看守議會」的形式運作，正規立法會部分職能將無法運行。「這些緊急會議，只會是立法會大會，處理重要事項，如聽取特首宣讀施政報告、審議財政預算案等，其他法案委員會、小組委員會等等，未必能如常運作。」

他又指，因為這些緊急會議是按行政長官的要求，有需要才召開，所以只會是一次性質，有特別事才會「call會」，不會像正常立法會會期般，每星期召開會議。該消息人士承認，這種「有限度運作」的做法對未來一年立法會的職能有很大影響。

中央層面延任議員？ 有利亦有弊

若要解決上述議會功能不全的問題，理論上有一個解決方法，就是由中央層面，將現屆議員直接延任一年，或是以類似臨時立法會形式，重新任命現有議員或一批新議員，履行立法會的職務。

消息人士指，這種做法確實可以恢復立法會全個職權，因為由人大常委會作決定或是釋法，可以解決所有法理上的技術枝節問題。不過有利必有弊，該做法的缺點是政治上招來爭議，議會的認受性和權力來源易遭到反對陣營的質疑。

譚文豪指，重點應是如何安全地辦好選舉。（資料圖片）

民主派之矛盾：接受還是齊齊落車？

另外對於民主派而言，這個「過渡議會」可能會「次生」其他問題。如果中央最後決定現屆議員直接延任一年，震盪可能較小，但如果是以類似臨時立法會形式重新任命議員，民主派可能會陷入矛盾：到底對於這個「臨時議會」，是應接受任命，還是抗議選舉不公，杯葛到底？

據了解，民主派現時未有一致看法。因為「齊齊落車」，在政界造成的震盪極大，可能會重複回歸初期臨時立法會由建制派掌控，部分爭議法案如廢除勞工集體談判權等「如入無人之境」的歷史。可是接受任命，又會被指不夠堅持，從而惹來其他派系的圍攻。

不過，亦有民主派中人認為不應陷入這個「假兩難」中。於九龍東爭取連任的公民黨立法會議員譚文豪表示：「如果你說延期14天，然後再視乎疫情，決定延遲多少次，都尚且有少許合理性，令人覺得真的為疫情。但你一炮過延後一年，到底邏輯在哪？除了因為怕建制輸，我真的找不到一個合理理由解釋。」

他又指，重點應是探討「如何安全辦好選舉」，而不是想「延期後如何處理」，不然就正中政府下懷。「如果你話疫情搞唔掂就延後成1年，其實次次選舉都會有唔同威脅出現啦，咁你延後10年、延後到2047好冇？」

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