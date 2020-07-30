新冠肺炎｜法院保安員家人確診　9人非法集結案急叫停清場消毒

新冠肺炎疫情持續，9名男女涉去年8月3日旺角非法集結一案，今（30日）早在九龍城裁判法院繼續審理時，裁判官突然通知庭內人士，有法庭保安的家人初步確診，而該保安曾行經審理案件的樓層，裁判官於是立即暫停是日審訊，並表示法庭會進行消毒，該保安亦會進行病檢測，同層的工作人員，以至到庭旁聽的數十名人士亦要即撤離該樓層。

旁聽人多並設延伸部份

案件涉及9名被告，包括2名16 歲學生、陳駿霆（18 歲）、韓明恩（22 歲）、廖智峯（22 歲）、陳嘉汶（34 歲）、伍兆銘（24 歲）、方施陽（20 歲）、蘇澄怡（22 歲）。他們均被控於去年8月3日，在九龍旺角彌敦道與亞皆老街交界，參與非法集結，其中一名16 歲男生另被控管有鐳射筆。

該案在九龍城裁判法院8樓7號法庭審理，由於旁聽人數眾多，7號法庭外亦設延伸部分以供旁聽，今早亦有不少市民到庭旁聽案件。

保安曾到訪樓層須進行消毒

裁判官鄭念慈今早繼續審理案件時，突然休庭片刻，重新開庭後便通知庭內人士，一名法庭保安的家人初步確診，而該名保安曾行經8樓，由於7號法庭外設有延伸部分，鄭官決定是日暫停審理案件，並表示法庭會立即進行消毒，該名保安也會進行病毒檢驗，法庭本日稍後會通知各方如何處理案件。

案件編號：KCCC2065/2019