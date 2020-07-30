內地堅拒中港貨車司機過夜　業界醞釀突擊封關行動抗議

內地昨日（29日）起收緊入境措施，要求跨境貨車司機於8小時內往返及不建議過夜，否則會被移除豁免檢疫隔離名單。貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手指，據知內地當局至今尚未正式執行8小時規定，有過境司機昨日回港後，今日順利入境，只是不準過夜規定未有更改，部分長居深圳的香港司機「有家歸不得」，引起大量貨車司機不滿。消息指，數百名司機正醞釀發起工業行動，甚至突擊「封關」，爭取當局放寬安排。

工聯會貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手表示，據知要求中港跨境貨車司機，於8小時來回的限制暫未執行。惟內地「小區」執行不準過夜的限制不一，令大批長居內地的中港貨車司機，兩日來未能返回內地居所，質疑有關規定不合理：「司機每隔72小時要做核酸檢測，最安全係佢哋，好多人已係長居內地。」

陳迪手續指，已有數百名中港貨車司機，在返回內地寓所時被阻止，包括深圳黃貝嶺、羅湖、龍園苑等分區。有司機更收到「街道辦」，甚至社區保安人員訊息或電話，提醒他們不准返回居住的小區，否則會被要求隔離14天，甚至有移出豁免檢疫名單風險。

據消息透露，目前有數百名受影響中港貨車司機，不滿內地收緊入境安排措施「太辣」，正醞釀發起工業行動，亦不排除突擊「封關」，爭取內地放寬安排。

運輸署發言人指，粵港政府在疫情聯防聯控機制下，兩地相關部門一直透過現有渠道保持溝通，就內地對跨境貨車司機實施的入境管理措施，內地部門亦曾諮詢香港政府相關部門的意見。運輸署亦把業界運作，及可能遇到的困難情況，向內地部門反映。