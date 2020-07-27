首有跨境貨車司機確診　司機居14日內有患者疫廈禁入境廣東

現時持有新冠病毒檢測陰性證明的跨境司機往返中港毋須強制檢疫14日，一名住上水彩園邨彩華樓的62歲中港司機確診，為疫情下首名染疫中港司機。內地今日（27日）即收緊安排，運輸署表示，廣東省對進粵的香港跨境貨車司機已加強入境管理措施。若跨境貨車司機在香港所居樓宇，在過往14天內曾有確診個案，其豁免入境隔離的資格會被暫時取消，直至有關樓宇的最後一個確診個案公布後14天為止。

運輸署表示，廣東省對進粵的香港跨境貨車司機已加強入境管理措施。（資料圖片）

衞生防護中心傳染病處主任張竹君人今日在記者會上承認，昨日公布確診的第2576號病人、住上水彩園邨彩華樓的62歲男子，為跨境中港司機，他在上周一及二曾返羅湖，以及深圳坪地的住所，上周五因發燒求醫，至昨日確診。患者上周其餘在港時間，主要在上水一帶活動，包括到石湖墟街市買餸。

15天或以後才能到口岸作核酸檢測

運輸署指，有關跨境貨車司機暫停豁免入境隔離的資格期間，內地口岸單位不會為該司機進行核酸檢測，司機須待其豁免入境隔離的資格恢復後（即第15天或以後），才可到口岸進行核酸檢測採樣，並在核酸檢測陰性結果上傳到相關防疫健康信息碼程式，及完成其他檢疫程序後才可入境。

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同公司跨境貨車司機 14天內不應跨境進入內地

此外，若跨境貨車公司有司機確診，按照內地要求，該公司的其他跨境貨車司機，將由患者確診日期起計14天內，不應駕駛跨境貨車進入內地；恢復駕駛前，亦需再次接受核酸檢測，並取得陰性結果。

至於確診司機最近一次取得陰性核酸檢測日起至確診日期間，所有與確診司機有過接觸的其他跨境貨車司機，亦不應在患者確診日期起計14天內駕駛跨境貨車進入粵境，恢復駕駛前需再次接受核酸檢測，並取得陰性結果。