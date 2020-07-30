新冠肺炎｜政府宣布明起恢復早午堂食　市民：知錯應能改

政府實施全日禁堂食第二天，今日（30日）尖沙嘴有市民帶同外賣到文化中心外石櫈進食。政府宣布明日（31日）起餐飲業務可恢復提供日間（即上午5時至下午5時59分）堂食服務，有市民認為政府「知錯應能改」，但恢復堂食不應等到明天；對於開放社區中心讓市民進食，有市民則不明白政府「禁堂食再叫市民帶去另一個堂食」的用意為何。

全日禁堂食實施第二日，仍有不少市民「遍地開餐」。（羅君豪攝）

政府於昨日（29日）實施食肆全日禁止堂食，引起社會巨大迴響，有市民認政府措施不切實際，未有顧及基層市民需要。政府將於明日（31日）恢復早、午市堂食，縱使今日（30日）陽光猛烈，氣溫更高達34度，尖沙嘴仍有不少市民帶同外賣到文化中心外進食。

市民：知錯應能改 要盡快改

因應禁止堂食，陳先生與陳太帶同快餐店外賣，到文化中心外長櫈用餐。他們表示，雖然今日天氣炎熱，但「熱都冇辦法」，因為沒有地方堂食，只好隨便找張櫈坐下用餐。政府明天將重新開放食肆早、午市堂食，陳先生認為「知錯應要能改，仲要盡快改」。他又質疑，為何不即時撤銷限制，今日就重新開放日間堂食。他相信即使今早宣布恢復堂食，餐飲業亦能即時配合，重開午市堂食。

政策「唔貼地」 未有顧及基層市民

陳先生又形容，政府政策「唔貼地」，未有顧及社會基層市民的需要，「禁堂食想人唔出街，但冇顧慮到幾多人，唔可以喺屋企或者公司食飯」。陳認為，政府對在家工作的市民看得太重，應多關顧仍然外出打工的市民。陳太太亦認為，政府決策人士考慮並不周詳，「喺香港住冇可能唔知依啲問題」，又認為在街上用餐，同樣引申其他衛生問題，有可能導致其他疾病。

對於政府開放社區會堂讓市民進食外賣，陳先生與陳太太都認為做法不切實際，開放社區中心，與禁堂食防止人群聚集的原意自相矛盾。他們認為，昨晚政府了解到禁堂食對社會影響後，應直接考慮恢復堂食，而非開放社區中心。

林小姐認為政府離地的防疫措施有很多，市民亦只能夠靠自己。（馬煒傑攝）

市民林小姐同樣帶同外賣到文化中心外用餐，她指，自己公司有地方可供用膳，但午膳時間想「行開吓」不想留在公司。對於政府禁食肆堂食，她無奈表示，「政府當然可以咁做，自己亦只能跟從」。她又認為，政府叫人帶外賣到社區中心的做法奇怪，「禁堂食又叫人帶去另一個地方堂食」，不明白政府用意。她又認為政府離地政策很多，而市民過去半年只能靠自己，情況在未來亦不會有太大改變。