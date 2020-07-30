新冠肺炎｜政府全日禁堂食實施兩日即「跪低」　明起恢復日間堂食

新冠肺炎疫情未見緩和，政府昨日（29日）起全面禁止食肆堂食，令不少外勤市民被逼「遍地開餐」。踏入措施實施第二日，政府表示在檢視餐飲業務的實際情況後，明白措施對上班僱員帶來不便和困難，決定由明日（31日）起，餐飲業可恢復於日間（即由上午5時至下午5時59分）提供堂食服務，措施將維持至8月4日。

▼食肆全日禁堂食第二日 打工仔 「遍地開餐」▼

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恢復日間堂食 限最多２人同桌

政府表示，鑑於疫情嚴峻及考慮到進食時不佩戴口罩，帶來較高感染風險，餐飲業務處所內的堂食安排，必須採取一系列更嚴謹的防疫措施，包括餐飲處所內的顧客數目，在任何時間均不得超過該處所通常座位數目一半，並不得多於2人同桌；任何餐飲處所內的桌子擺放布局，須確保任何２張可供顧客使用，或顧客正在使用的桌子之間，至少有1.5米距離，或設有隔板作出有效分隔。

不過，酒吧或酒館則仍必須關閉，若餐飲業務處所内，有純粹或主要用作售賣或供應酒類供人就地享用的範圍，亦必須關閉；而在餐飲處所內，亦不得有現場表演及跳舞，並暫停餐飲處所的卡拉OK活動及麻將天九活動。政府將繼續維持對餐飲業務處所的其他規定及限制，包括處所內人士除飲食外必須一直佩戴口罩、進入處所人士必須量體溫、食肆亦要提供消毒潔手液等。

政府昨日實施全日禁堂食後，令不少市民被逼「遍地開餐」。（資料圖片 / 余俊亮攝）

死撐全日限堂食因疫情非常嚴峻​ 政府籲僱主盡量容許僱員在家工作

政府發言人重申，實施全日暫停堂食措施的目的，是鑑於疫情非常嚴峻，希望透過進一步減少集體用膳和社交接觸，防止病毒繼續在社區傳播。政府再次強烈呼籲，僱主盡量容許他們的僱員在家工作，從而減低早餐、午餐時分，大量僱員因外出用膳聚集，而可能導致感染病毒機會。在可行的情況下，僱主可實施彈性午膳時間等措施，避免僱員外出及減少僱員間的接觸。

政府亦呼籲市民繼續保持社交距離和避免非必要聚會，從而減低以至切斷社區傳播鏈，保障本港社會整體公共衞生和市民健康，及紓緩醫療系統目前的沉重負荷。