新冠肺炎｜何栢良：政府過分聚焦食肆風險　應處理豁免檢疫漏洞

禁堂食措施生效一日，市面多批評聲音，斥政府未顧及打工仔無處開飯的處境。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（30日）受訪時形容，昨日情況慘不忍睹，「不斷問，香港人到底做錯乜？」他指，有人返工就有人要食飯，現時政策行不通，政府應盡快微調，開放午市但收緊室內防疫要求以解決問題。 不過他認為政府亦不應過分聚焦處理食肆的風險，忽略其他方面的漏洞，如近日有來港外傭在14日檢疫期後才確診，政府亦處理不到數十類獲免檢疫人士的漏洞，有可能再引發火頭。

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（黃寶瑩攝）

何栢良接受商台《在晴朗的一天出發》訪問時形容，禁食令下市民要四處用餐慘不忍睹，政府的措施原意應該是好，但需處理引發的衛生風險，昨日見有人在廁所內食包，廁所不通風，較餐廳用餐的傳播風險更高。

他指「有人要返工就有人要食飯」，這一點特首林鄭月娥於7月13日的記者會上亦有提及，新措施顯示政府在處理疫情及救經濟兩者間的角力，但禁堂食實行了一日證明行不通，政府有必要盡快公布微調措施，如容許午市，但食肆內的措施要收緊，如減少每檯人數，做好隔板、籲大家除口罩時勿交談等。

防疫一環扣一環 勿忽略處理入境及免檢疫人士風險

何栢良提醒，不應過分聚焦處理食肆的風險，目前本港有眾多危機及漏洞，以海外地區抵港人士為例，政府要求高風險地區抵港者需持檢測結果陰性入境，惟公布政策至落實期間有兩星期空窗期，此期間本港錄得80宗輸入個案。

此外，外傭並非香港居民，但檢疫後同獲准入境，惟近日的第2879宗個未是菲律賓來港的外傭，7月14日抵港後需在酒店檢疫，該患者17日發病，但直至28日才確診，當局需追蹤這類人士為何相隔這麼久才確診，亦需追蹤其行蹤。

何栢良認為，上述的社區問題，以及數十類獲免檢疫的人士的問題，都是政府防疫的樽頸位，必須考慮對策，例如需加強人手在不同方面，或需叫停外傭來港一段時間，相信大家可諒解。