新冠肺炎｜市民怒斥政府朝令夕改　教會明日照開放供人休息

今日（30日）政府實施禁堂食令的第二日，民政事務署開放19個社區會堂及社區中心供有需要的市民入內用膳。位於灣仔街市的灣仔活動中心，在中午時段只有零星的市民前來使用。任職保安的陳先生表示，昨日在街上用膳遇上大風雨顯得相當狼狽，今日得悉政府開放中心故來視察，認為安排尙可接受。他得知政府有意明日（31日）恢復堂食後，批評施政是朝令夕改，「最重要係封關、封關、封關。」 另外，有教會開放教堂供市民入內用膳。灣仔循道衛理香港堂共設30多個座位，今日有20多人到場使用。主任牧師潘玉娟指，得悉明日會再恢復日間堂食，但教會明日仍會開放，「始終都係第一日會睇定啲個情況。」

在灣仔街市工作的菜販前來用膳，她與工友昨要到街市樓梯開餐。（高仲明攝）

民政事務署開放19個社區會堂及社區中心，其中位於灣仔街市的灣仔活動中心可以容納40人。中心提供酒精搓手液及放置口罩的信封，所有人士入內前要先量體溫及登記簡單個人資料。

市民在中心仍然要遵守限聚令，所以場內的座位也是每兩張座椅一組，同時保持1.5米距離。

任職保安的陳先生在11時許前來中心，他表示是為其他工友來視察環境。他回想昨日，他與工友在街上用膳遇上大風雨顯得相當狼狽，今日得悉政府開放中心故來視察，認為安排尙可接受。不過，他最想仍然是與工友一起堂食，同時覺得餐廳的通風會較活動中心好。

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批抗疫政策失效 憂第四波爆發

對於政府明日恢復堂食，陳先生怒斥「朝令夕改」，認為政府的抗疫政策失效使市民受罪。他強調：「最重要係封關、封關、封關，唔係肯定有第四波。」

有街市的菜販也來到用膳，她們昨日在街市的樓梯位置用餐。今日能夠到中心坐定定用膳，感覺如何？她們回應：「有櫈、有冷氣。」

恢復堂食有工友仍擔心群聚會中招

不過有市民不知道政府的安排，仍在附近公園用膳。地盤工友謝先生指，一來中心的地方遠離工地，二來於室內用膳人流多，「多人眾集就易中招」，故重開堂食也寧願在公園用餐。

在家工作的陳小姐買飯後，即回家用餐，她指，昨日看到其他市民要在街上用膳也感不忍，她直指，禁堂食對防疫抗疫的作用不大，「我哋都知由要源頭堵截（疫情）。」

除了政府的19地點外，坊間也有自發開放地方識市民入內用膳。灣仔循道衛理香港堂共設30多個座位，每個座位有隔板及即棄枱墊，今日有20多人前來使用。

主任牧師潘玉娟指，昨日見到禁堂食的基層市民情況，放是在教會的大堂及地下設立用膳區，「我哋都放咗口罩、酒精搓手液俾有需要人士領取。」明日教堂會在由中午12時至下午2時開放，「始於聽日恢復堂食都係第一日，睇下個情況點先。」