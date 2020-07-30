新冠肺炎｜地盤工友轟禁堂食「屎橋」　冀明日坐低食涼15分鐘冷氣

本港新冠肺炎疫情持續，港府實施的全日禁堂食令今日（30日）繼續生效，政府於下午表示明白措施對上班僱員帶來不便和困難，因此明日（7月31日）起，餐飲業務可於上午5時至下午5時59分提供堂食服務，惟只可二人同桌，餐廳亦只可坐「半滿」。 在觀塘地盤及商廈林立，午飯時段，仍有不少工友及打工仔在30多度高溫下躲於公園「遍地開餐」，用汗水伴飯細嚼慢嚥；對於明日以二人一桌方式可恢復堂食，有工友認為是好消息，「安安樂樂食個飯，涼下冷氣幾好」，惟批評港府是「冷氣政府」，政策離地，「唔准堂食，諗下都知唔可行啦！」有打工仔對朝令夕改大感無奈，慨嘆只能逆來順受。

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「唔通買完飯盒搭車去社區中心食咩」

觀塘裕民坊公園今日下午有不少地盤工友食飯，有工友表示地盤內不設食飯區，只能在外頭吃飯，亦有工友指出，就近的社區中心設於藍田，「唔通買完飯盒仲搭車過去食飯咩」。

對於政府公布明日可恢復早午市堂食，他認為：「好過無啦，坐低食個飯15分鐘，涼下冷氣都好，唔係個個地盤都好似呢度有樹蔭，有啲工友曬住食飯」。他又不滿政府朝令夕改，批評政務司司長張建宗：「自己匿喺冷氣房食飯，諗埋啲屎橋」。

▼第三波疫情措施 全面禁堂食 限聚令收緊至2人▼

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打工仔：只能逆來順受

觀塘駿業街公園一帶都有多名打工仔開餐，錢先生質疑政府施政無體察民情，沒考慮過市民大熱天時當街吃飯苦況，認為恢復堂食是喜訊。有OL表示，不希望「食飯工作都喺自己位」，即使天氣炎熱都想落街伸展，對於政策多變，她坦言小市民只能逆來順受，只盼疫情盡快完結。