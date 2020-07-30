新冠肺炎｜電子教學使用時數倍增　八成受訪學校稱難取代實體課堂

香港青年協會青年研究中心成立的「青年創研庫」，今日（30日）公布有關「加強支援電子學習的發展」研究報告。結果顯示，60.4%受訪中學生認為電子學習困難是缺乏學習氛圍，其次為難以專注學習（56.7%）及影響學習成效（46.8%），八成受訪學校（80.3%）和過半學生（53.5%）認為電子教學未能取代實體教學。 青年創研庫教育組召集人張樂芹表示，電子學習是未來大趨勢，混合式學習將變得普及，規劃電子學習未來發展十分重要，並就調查結果提出5項建議。該組成員黃希愉建議，當局可減少現時教師課節，加強教師培訓。成員鄭煦喬認為，學校可使用電子學習平台加強與學生的互動和溝通。成員李家瑋認為，各持分者可持續支援本港發展電子學習，尤其針對有經濟困難的學生。

調查結果顯示，疫情期間，電子教學使用率比平常日子大幅提升，學生平均使用電子學習時間由疫情前的平均1.88小時，提升2.5倍至平均4.72小時。（資料圖片）

六成中學生指電子學習缺學習氛圍 電子教學未能取代實體教學

香港青年協會青年研究中心「青年創研庫」今日公布有關「加強支援電子學習的發展」研究報告。中心透過問卷調查，分別於今年4至5月收集1039名就讀中一至中六青協會員，和於3至5月收集122名校長或負責帶領學校推行電子學習學務主任的意見。

調查結果顯示，疫情期間，電子教學使用率比平常日子大幅提升，學生平均使用電子學習時間由疫情前的平均1.88小時，提升2.5倍至平均4.72小時。在推行電子學習時，最多受訪學生面對的困難是缺乏學習氛圍（60.4%），其次為難以專注學習（56.7%）及影響學習成效（46.8%）。電子學習成功關鍵方面，超過八成受訪學校（82.8%）傾向認為在於學生自主學習，只有47.5%受訪學生認同這個說法。但八成受訪學校（80.3%）和過半學生（53.5%）認為電子教學未能取代實體教學，更有17.7%受訪學生認為電子教學沒有任何效果，這可能是因為有逾一成受訪學生表示進行電子學習的條件不足，如缺乏電子設備應付電子學習的需要、使用電子工具學習有困難，或居住環境不適合進行電子學習。

電子學習為未來大趨勢 機構建議加強教師電子學習培訓

青年創研庫教育組召集人張樂芹表示，電子學習是未來大趨勢，混合式學習將變得普及，規劃電子學習未來發展十分重要，並就調查結果提出5項建議。張樂芹建議教育局成立專責小組，全面檢討現時課程及評估制度，為持續推行電子學習提供切實措施。該組成員黃希愉則建議，當局可減少現時教師課節，加強教師培訓，並增設資訊科技統籌主任編制。成員鄭煦喬認為，學校可使用電子學習平台加強與學生的互動和溝通，分析學生學習數據。成員李家瑋指出，針對有經濟困難的學生可能缺乏電子裝備及相應支援，提供恆常援助。