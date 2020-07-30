房協10月1日加租8%　將提供兩個月租金寬免抵銷增幅

房協宣布，按既定的租金檢討機制，轄下20個出租屋邨的租金，將於今年10月1日起上調8%，新租金會維持至2022年9月30日，出租單位的平均月租將約為2,321元。房協預計出租屋邨的營運賬目將繼續錄得虧損。 房協同時宣布，將於2020年10月及2021年10月，為所有出租屋邨租戶提供合共2個月的租金寬免，以抵銷按其既定的租金檢討機制而調整的2020至2022年度租金加幅。

房協宣布，按既定的租金檢討機制，房協轄下20個出租屋邨的租金，將於今年10月1日起上調8%，新租金會維持至2022年9月30日，出租單位的平均月租將約為2,321元。房協預計出租屋邨的營運賬目將繼續錄得虧損。

房協同時宣布，將於2020年10月及2021年10月，為所有出租屋邨租戶提供合共2個月的租金寬免，以抵銷按其既定的租金檢討機制而調整的2020至2022年度租金加幅。

房協指，租金檢討主要以屋邨營運成本作為主要考慮因素，當中包括日常管理開支、租務管理開支、差餉及地租，以及大型改善工程和維修保養的支出。除此以外，通脹及薪金指數等因素亦在考慮之列，以評估住戶的負擔能力。

免租兩個月 收入減1.5億

房協表示，是次兩個月的租金寬免安排完全抵銷租金上調的幅度，租戶在未來兩年的總租金支出將不高於目前水平，有關的安排已平衡居民的負擔能力及房協屋邨營運的持續發展。房協又指，兩個月的租金寛免將令房協少收超過1.5億元。

房協又指，今年4月1日推出的「租金援助計劃」優化措施，可讓更多有短暫財政困難的租戶獲得適時援助。而早前亦為出租屋邨租戶推出多項紓困措施，包括暫緩今年四月至九月的租金調整。另外，配合政府為房協甲類屋邨租戶代繳合共兩個月租金的安排，房協亦先後在今年1月及7月為轄下乙類屋邨租戶提供三分之二的租金減免。暫緩租金調整及租金減免的措施涉及金額共4200萬元。

公屋聯會指，房協今次建議加租8%，並同時提供2個月的租金寬免，雖然做法與房委會相若，但無疑亦跟隨了房委會帶頭「逆市加租」。

總幹事招國偉指，鑑於最近疫情再度於社區大爆發，最新4至6月份的失業率飊升至6.2%，創15年來新高，亦預期疫症對香港的經濟會持續造成打擊，短期內難以恢復，促請房協因應最新香港的疫情爆發，審慎考慮延長凍租期至明年3月底，才落實租金調整，繼續與民共渡時艱。

翻查過往資料，房協於2000年至2009年凍租，但自2010年起每兩年加租一次，於2010年加租3%、2012年加6%、而2014年、2016年及2018年分別加8%。