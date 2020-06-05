房協策誠軒「暫租住屋」收逾千宗申請　超額申請約7倍

房協的策誠軒「暫租住屋」項目，共提供185個過渡性房屋單位，當中超過130個將以房協「暫租住屋」形式出租，供輪候公屋3年或以上的三至六人家庭申請暫住。 房協說，項目已於6月2日截止申請，總共收到1,141宗申請，即超額申請約7倍，當多三人家庭申請佔最多數。

房協策誠軒「暫租住屋」項目已截止申請，總共收到1,141宗申請。（李澤彤攝）

房協說，策誠軒「暫租住屋」項目已於6月2日截止申請，總共收到1,141宗申請，三人家庭申請有609宗、四人家庭有453宗、五人家庭為76宗，而六人家庭則有3宗。

6月19日抽籤

房協將於6月19日進行電腦抽籤，以決定申請人的優先次序，再根據合資格申請人的「優先次序號碼」及家庭人數，發信邀請申請人進行審核及單位編配程序。

若申請人接受獲編配的單位，須辦理簽署暫准居住證手續，首批成功申請的家庭預計可於今年8月入伙。申請人只有一次獲配單位的機會，如放棄該次機會或獲邀而沒有出席編配單位程序，其申請會被取消。

約50伙由社聯營運

房協與香港鐵路有限公司簽訂協議，以五年期借用方式使用其物業策誠軒營運過渡性房屋，現時可用作過渡性房屋的單位共185個，當中超過130個將以房協「暫租住屋」形式出租，其餘約50個單位將經房協交由社聯出租及營運。