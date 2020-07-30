新冠肺炎｜明天恢復早午市堂食　餐廳：員工準備即時復工

政府於昨日（29日）實施全日禁止堂食，隨即受到市民批評不切實際，於今日（30日）宣布將於明日（31日）恢復早午市堂食，並每枱限坐2人。有餐廳指已準備叫員工明天復工，盡力補回兩天禁堂食的損失。

有餐廳推出優惠以吸引顧客，但未見有太大幫助。（馬煒傑攝）

政府昨日宣布實施全日禁止堂食，以應對疫情爆發。措施一推出隨即受到社會各界批評，指禁堂食措施不切實際，不顧基層市民需要等，而在措施實行的第二日，政府隨即宣布恢復早、午堂食。有餐廳老闆已準備好即時叫員工復工。

鶴亀負責人李先生指本打算明天開始「拉閘唔做」，但因恢復堂食，已開始準備堂食工作。 （馬煒傑攝）

位於尖沙嘴的拉麵店鶴亀負責人李先生指，全日禁堂食實施後，餐廳生意依靠外賣僅有平日的一至兩成生意。李先生指，本身已對政府沒有期望，亦認為禁堂食離地的做法十分合乎政府形象。他指，餐廳現時每星期只有一日的生意額能回本，多數時間都是「蝕住做」。政府本身宣布全面禁堂食維持7日，李先生本打算明日開始「拉閘唔做」，但得知可恢復早、午市堂食後，已開始準備堂食工作，亦認為店舖人手足夠應付，希望恢復堂食後，可減輕兩日全面禁堂食的生意損失。

潮庭酒家員工表示因受禁堂食影響，只做外賣生意，她亦被要求到街上派外賣紙。（馬煒傑攝）

另一位於尖沙嘴的茶餐廳東主表示，昨實施全日禁堂食後，生意一落千丈，全日生意額只有約3,000元。即使推出優惠都未有大幫助。幸好店舖業主願意免租。對於明日恢復早市及午市，該東主表示絕對是件好事，「起碼可以多啲生意」；又會叫放假員工復工，應對堂食人手需求。

尖沙嘴酒家潮庭員工則表示，因受禁堂食影響，目前只做外賣生意。她亦被要求到街上派外賣紙，但坦言對生意未有大幫助。她又認為，當局根本不應該禁堂食，市民最後聚集在公園用餐同樣危險，反而餐廳內有膠板間隔，又有最少1.5米距離，更為安全。