新冠肺炎｜禁堂食朝令夕改　食肆：已安排員工放無薪假　無所適從

本港新冠肺炎疫情嚴峻，港府實施的全日禁堂食令備受批評，措施實行兩日即「跪低」，政府宣布明天（31日）恢復早午市堂食，每枱限二人。多間食肆對朝令夕改叫苦連天，有餐廳負責人批評政府防疫不力，卻要犠牲要飲食業，並不合理，又指早已安排員工放無薪假，令人無所適從。

有餐廳負責人批評政府防疫不力，卻要犠牲要飲食業。（羅君豪攝）

今日是全日禁堂食令的第二天，觀塘商業區午飯時段有不少打工仔買外賣，食肆Factory 99負責人韋先生表示，這兩天禁堂食令下生意大不如前，雖然仍有不少上班族光顧，但沒有堂食令餐廳大受打擊。

「一而再，再而三咁擾民」

韋認為明天恢復早、午市堂食算是好消息，但批評政府施政失敗，「一而再，再而三咁擾民，辛苦嘅係我哋（飲食業）」，他又批評政府防疫工作不力，卻犠牲食肆利益，認為並不合理。

政府朝令夕改，亦令韋先生大為不滿。他指，因應禁堂食令，早前逼不得已要求員工放無薪假，「禁堂食根本就係雙輸，員工又無人工，我又無生意」，如今突如其來恢復早午市堂食，又要重新安排員工上班，他作為管理層大感無所適從。

馬姐重慶麻辣燙負責人就表示，外賣生意根本不及堂食生意，歡迎恢復堂食，惟食肆環境細小，每桌限二人及顧客不可多於通常座位一半，亦令餐廳感到頭痛。