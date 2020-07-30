新冠肺炎｜麗豪航天城酒店地盤現感染群組　明愛恩翠苑護士初確診

本港新冠肺炎第三波疫情嚴峻，截至今日（30日）凌晨，單日新增149宗確診，145宗屬本地個案，再創新高，另有73宗初步確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，亞博外的麗豪航天城酒店地盤有3名地盤工確診，地盤已關閉進行清潔。另外，社署為安老院舍人員檢測時，發現西營高街明愛恩翠苑一名照顧員初步確診。 涉事院舍回覆查詢時指，該護士平日較多負責行政工作，較少「埋身照顧」，會穿梭院舍所在的兩樓層工作，目前無其他院友或同事出現病徵，需否撤離仍待當局指引。

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張竹君指，有個別地盤個案，其中在亞博館對面一間新酒店地盤，出現3人確診的群組，確診編號為2979、3091及3029，另外亦有一名相關家人確診，編號為2909，而該公司、地盤已關閉，進行清潔，暫時未見有大型個案爆發。

3人均負責酒店內部裝修工作

涉事地盤為麗豪航天城酒店地盤，富豪國際酒店集團昨日發新聞稿，稱負責籌劃的百利保集團接獲工程承辦商通知，3名在該地盤工作的工人近日初步確診，3人均負責酒店內部裝修工作，而承辦商得悉後已即時關閉地盤，並進行徹底消毒。集團又提到，曾在涉事地盤工作的員工，近乎全已進行病毒檢測，並等待結果中，亦已在家中自我隔離。

西營高街明愛恩翠苑一名照顧員初步確診。（網上圖片）

恩翠苑：染疫員工較多負責行政工作

至於院舍方面，張竹君指收到社署通知，為院舍員工進行病毒檢測時，發現一名照顧員初步確診，於西營高街明愛恩翠苑任職，將跟進情況，為院友、員工檢測。

明愛安老服務總主任回覆查詢時透露，恩翠苑有71位全職員工，約150名院友居住，衞生防護中心早前為大部份員工做病毒檢測，結果發現該名護士檢測呈初步陽性，其他人均呈陰性，護士目前已按當局指引回家隔離等候入院。該護士平日較多負責行政工作，較少「埋身照顧」，會穿梭院舍所在的兩樓層工作。目前無其他院友或同事出現病徵，少數未接受檢測的員工獲安排做檢測，並在家工作等候結果。

總主任透露，因應近日疫情緊張，同事平日需單獨用膳，並有膠板分隔，每到不同樓層之前需換新口罩，每日亦會為院友量三次體溫。總主任引述衞生防護中心認為，該院的防疫措施充足，中心建議院友留在房內隔離，勿步出廳外，至於需否撤離仍待當局指引。

富豪國際酒店集團昨日發新聞稿，稱3名在麗豪航天城酒店地盤的工人初步確診。（集團新聞稿）

新城電台累計7人染疫 訪問時無戴口罩

另外，新城電台早前亦有職員、嘉賓確診，包括新城知訊台執行總監程凱欣、女歌手施匡翹等。張竹君今日更新最新情況，指目前現時有6位相關人士確診，今日再增1宗初步確診，沒詳細羅列他們的工作崗位，惟牽涉到電台訪問時沒戴口罩。