新冠肺炎｜上水屠房多2人確診　徐德義稱有別豬瘟情況不用關閉

新冠肺炎疫情嚴峻，今日（30日）再多149宗確診個案，連續9日錄得過百宗。上水屠房今日再多2宗確診個案，累計有7宗確診及3宗初步確診個案，惟政府至今仍未安排關閉屠房。 食物及衞生局副局長徐德義今日（30日）指，於去年非洲豬瘟期間曾關閉屠房，因當時需要減低豬隻之間的感染，並徹底消滅豬隻，與現時的考慮情況不同。他續指，屠房現有消毒工作，已有一定保障。

上水屠房再多兩宗確診個案。（資料圖片）

食物及衞生局副局長徐德義指，去年爆發非洲豬瘟時，需要減低每批豬隻之間的感染，並徹底消滅豬隻，因此需要關閉屠房，與現時考慮的情況不同。他又稱，屠房自去年起實行「日日清」的措施，即每日清空豬欄後會進行消毒工作，加上於有確診個案後為整個屠房實施消毒工作，認為有一定保障。

屠房或有環境污染

上水屠房今日再多2宗確診個案，為早前初步確診的個案，個案編號為3069及3149。此外，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，食環署於屠房員工大規模檢測中，發現多3宗初步確診個案，為運送司機及文職員工等。她又稱，工作人員間有接觸，但非緊密接觸，相信屠房有環境污染，而食環署已進行清潔工作，而確診人士中有司機、買手及工作人員等。

7月30日，食物及衞生局副局長徐德義醫生、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生、醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生見記者。（李澤彤攝）

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