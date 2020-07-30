泛民15人案｜黎智英等10人表明不認罪　官拒禁黎等人離境

壹傳媒創辦人黎智英與李柱銘、李卓人、吳靄儀等共15名泛民人士，被指去年反修例運動期間多次參與及組織未經批准的集結，並煽惑他人參與。4宗案件早前已轉介區域法院，今（30日）借用西九龍法院答辯。區諾軒表示會認罪，暫定於12月23日接受判刑。黎智英等10人擬不認罪，另4名被告則未準備好，案件押後至9月18日再訊，期間辯方會就控罪是否合憲提交書面陳詞。控方要求禁止黎智英等6人離港，但遭法官高勁修拒絕，所有被告以原有條件保釋。

4宗案件共15名被告：黎智英、李柱銘、楊森、何俊仁、單仲偕、梁耀忠、梁國雄、李卓人、吳靄儀、何秀蘭、區諾軒、吳文遠、黃浩銘、蔡耀昌以及陳皓桓。控罪涉及去年8月18日、8月31日、10月1日和10月20日的遊行。

區諾軒將認罪

區諾軒透過其大律師表示會認罪，案件押後至12月23日判刑；另外，吳文遠、梁耀忠的資深大律師夏博義稱需時翻譯文件，故兩名被告未能答辯。而蔡耀昌及梁國雄則因仍待法援審批，未準備好答辯，其餘被告則不認罪。

+ 9 + 8 + 7

指黎等人涉參與六四集會

控方透露，辯方早前指會爭議控罪的憲法性，辯方今同意會下次提堂前兩周或之前提交相關的書面陳詞。控方又要求對黎智英、何俊仁、梁耀忠、李卓人、蔡耀昌以及陳皓桓6人施加不准離港的保釋條件，指他們保釋期間被控煽惑他人參與未經批准的六四集會，但被法庭拒絕。

大律師指被告座位距離太近

案件甫開庭，代表李柱銘的資深大律師駱應淦因應新冠肺炎疫情，投訴李柱銘在犯人欄內與其他被告的距離太近，擔心衞生問題。李柱銘表示為節省法庭時間，可待下次才作妥善安排。

李卓人指政府用國安法對付年輕人

眾被告近下午2時抵達法院。李卓人指政府現時用國安法對付年輕人，以言入罪。他又引述聯合國人權事務委員會近日的報告，強調人民的示威權利，斥政治無理禁制示威。

案件編號：DCCC534-7/2020