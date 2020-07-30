泛民15人案｜區諾軒想完結事件決認罪　強調其戰場不在法庭

前立法會議員區諾軒是15名被控泛民人士中，唯一率先表明認罪的被告。區散庭後在庭外稱，準備9月赴日攻讀公共行政博士課程，他又說對司法制度無信心，故決定速戰速決，「食咗呢舊屎」。區又指其戰場不在法庭，他更希望成為頂天立地的學者，為本港民主作貢獻。

指律政司惡意檢控荒謬不講理

區諾軒的大狀庭上指區打算往日本修讀博士課程，申請押後至年底判刑。區在庭外稱他現時涉及三宗案件，未來數年欲專注學術研究，不想被官司纏繞。他斥律政司惡意檢控，荒謬不講理，指他以「大聲公」襲警更成為城中笑話。又提到律政司不滿他就襲警案被判社會服務令，一再上訴至高等法院。

區諾軒稱他未來想專注學業，赴日完成博士課程，又強調其戰線並不在法庭。(林樂兒攝)

表明無意參選

正當案件在法庭提訊時，政府公布取消12名泛民人士參選立法會的資格，區離庭時亦有被問及會否再做「Plan B」補上時，區表明無意參選，重申爭取民主的戰線眾多，他現時稍為退後是為了在學術路上走得更遠，貢獻香港。至於會否擔心案件的判刑會影響深造計劃，區認為認罪與否，均會受到律政司滋擾，故選擇早日認罪。

區將於12月再上庭

區諾軒與黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、梁耀忠及李柱銘共9人被控一項組織一個未經批准集結罪，及一項明知而參與未經批准集結罪。除了區諾軒次外，大部分被告擬不認罪，押後至9月18日再訊，而區則會於12月23日判刑。

案件編號：DCCC536/2020