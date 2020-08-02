新冠肺炎｜上水藥房街哀鴻遍野　被炒售貨員轉送貨丟煙頭失半份糧

本港新冠肺炎疫情持續，旅遊及零售業大受打擊。上水龍琛路、新康街、符興街等一帶過去數年有不少藥房、化妝品店、兌換店等，大量水貨客到此購貨轉運至內地，但疫情下遊客消失，吉舖處處，可謂「哀鴻遍野」。 有藥房職員被解僱，只能送貨以維持生計，並邊吸香煙邊說，「更多人慘過我哋，過咗年到而家冇工返。」更不諱言上周已在同一條街上因丟煙頭和除下口罩被罰款，「唉，成份糧又冇咗一半。」

7月30日所見，上水街道上人流稀少，將近一半的藥房、化妝品店、兌換店已結業，亦有部分在鐵閘外貼上暫停營業的告示。（歐陽德浩攝）

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記者上周四（7月30日）到上水舊區觀察，發現街道上人流稀少，將近一半的藥房、化妝品店、兌換店已結業，亦有部分在鐵閘外貼上暫停營業的告示，水貨客亦已消聲匿跡，「藥房街」不再像昔日熙來攘往。

市民：起碼搭火車有位上先

不願上鏡，自小於上水長大的黎小姐指，舊區一帶有不少價格親民的餐廳，但過往水貨客已佔領行人道，市民為吃飯須人車爭路。她續指，水貨客掃貨後隨即在店門外執拾貨物，並拆掉包裝盒隨意丟棄，堆圾桶旁亦放滿垃圾，「你未體驗過多人嘅時候咋，嗰陣火車站好逼，入閘條龍排到掟晒彎，行天橋佢哋仲會批踭碌腳。」

黎小姐續指，水貨客沒禮貌，不會道歉，認為長期「躁底」已影響精神健康，一度不願離開家門。但提到近半年水貨客消失及藥房倒閉，「一定舒服咗，起碼搭火車有位上先啦。」

馬先生卻諒解水貨客及藥房帶來的不便，「其實冇乜大問題，搵食啫，各有各方法。」（歐陽德浩攝）

水貨客消失 上水人：反映經濟繼續惡化

上水居民馬先生卻諒解水貨客及藥房帶來的不便，「其實冇乜大問題，搵食啫，各有各方法。」他表示，較少到舊區一帶吃飯，雖然街道上的垃圾和人流減少，但認為亦反映香港經濟繼續惡化。

王先生透露，農曆新年後已失去藥房銷售員的工作，惟有轉行兼職送貨以維持收入。（歐陽德浩攝）

轉送貨月入不足一萬 前藥房售貨員：咁少錢點溝女呀？

事實上，疫情已影響區內基層市民的生計。於上水居住的送貨員王先生透露，農曆新年後已失去藥房售貨員的工作，惟有轉行兼職送貨以維持生計。他透露，送貨員日薪僅400元，每星期工作4至5日，月薪不足1萬元。「食飽係冇問題嘅，但儲錢就儲唔到囉。至於溝女緊係做唔到啦！咁少錢點溝女呀？」

王先生邊吸香煙邊說，「我算好彩喇，更多人慘過我哋，過咗年到而家冇工返。」記者問他會否擔心吸煙引致罰款，「搬貨太攰先要除口罩，唞下氣食兩啖。」他說，上周已在同一條街上因丟煙頭和除下口罩被罰款，「唉，成份糧又冇咗一半。」

按現時法例，亂拋垃圾會被定額罰款1,500元，在公眾地方無戴口罩，定額罰款為2,000元，除罩吸煙不獲豁免。