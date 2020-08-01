新冠肺炎｜上水藥房街現倒閉潮　職員哀號：聽日可能冇工返

本港疫情持續惡化，旅遊及零售業首當其衝，大受打擊。過去上水龍琛路、新康街、符興街等一帶有不少藥房、化妝品店、兌換店等，大量水貨客到此購貨轉運至內地，亦有不少旅客購物及兌換外幣。 記者昨日（30日）到上水觀察，發現水貨客已消聲匿跡，街道上一片死寂，多家藥妝店關門大吉。有兌換店老闆轉型尋求新出路，亦有藥房職員表示心灰意冷，指自己隨時成為失業大軍的一員。

記者昨日（30日）到上水觀察，發現街道上人流稀少，將近一半的藥房、化妝品店、兌換店已倒閉，亦有部分在鐵閘外貼上暫停營業的告示。（歐陽德浩攝）

記者昨日（30日）到上水舊區觀察，發現街道上人流稀少，將近一半的藥房、化妝品店、兌換店已倒閉，亦有部分在鐵閘外貼上暫停營業的告示，水貨客亦已消聲匿跡，「藥房街」不再像昔日熙來攘往。

兌換店從月賺6位數銳減至5位數

金禾兌換店老闆陳先生表示，現時的情況為食之無味、棄之可惜，短期內仍繼續經營。「總之一句話啦，慘不忍睹。」他透露，街上約有6成的兌換店為內地人經營，疫情下店主不能往返中港兩地，惟有「劈炮」蝕按金關門，造成兌換店的倒閉潮。

他續指，親自到兌換店的顧客已大減7成，生意亦由高峰期每月賺6位數，跌至目前的5位數。他決定轉型為代購商與客戶的中間人，「有啲客係用人民幣賣貨，咁收到錢換返港紙，佢就會將化妝品寄畀個客。」

陳先生透露，街上約有6成的兌換店為內地人經營，疫情下店主不能往返中港兩地，惟有「劈炮」蝕按金關門。（歐陽德浩攝）

對於區內市民認為「藥房街」影響生活，他卻有相反的意見：「返唔到轉頭㗎喇，城市一直在變，以前兩蚊串魚蛋都有八粒啦，冇可能倒退恢復返當年8,000蚊租個舖，唔通叫上水賣返文具膠袋咩？」他亦提出反問，當社區恢復寧靜時，工資是否符合物價水平呢？

兌換店職員：連洗衣舖都不如

兌換店的職員亦無奈表示，政府最近兩次的補助基金，並不包括兌換店，擔心情況持續將會失業。「連洗衣鋪都有份拎基金，我哋連洗衣舖都不如！」

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藥房職員指樽裝水最多人購買

兌換店仍可轉型冀求一線生機，惟封關後水貨客已消聲匿跡，藥房首當其衝大受打擊。不願上鏡的藥房職員馬先生聲調慵懶說，「心灰意冷，冇喇，堅持唔住。」他身旁的同事亦擔心將成為失業大軍的一員，哀號「可能聽日就冇工返喇！」

馬先生指，2月至今區內已有約4成藥房陸續倒閉，他的老闆亦已縮減人手，辭退所有兼職員工，餘下的員工則輪班工作，變相每月減薪數千元。

問到顧客現時最常購買的貨品，他指著門前的樽裝水說「買水囉！」而記者在訪問期間，店外路人屈指可數，僅一名顧客購買6元的罐裝咖啡。

胡先生為維持生計只好每日從觀塘到上水「睇舖」，指「冇計啦，搵食艱難，都要食飯㗎。」（歐陽德浩攝）

3,000元日租賣時裝「散貨」

有危便有機，有店舖選擇藥房街倒閉潮之際，以短期租約的形式「散蟹貨」。時裝店職員胡先生透露，店舖剛於本周一開張，日租3,000元維期7日，若簽署長租約則每月14萬元。雖然租金尚算便宜，但他無奈表示生意仍不理想，「30蚊件、50蚊兩件都冇人買，一日做得嗰500蚊，租金都蝕埋。」

他續指，本來是私人會所及酒吧的合夥人，為維持生計只好每日從觀塘到上水「睇舖」，「冇計啦，搵食艱難，都要食飯㗎。」但他對未來抱持樂觀，認為生意會逐漸好轉，「希望在明天，等疫情好轉就會好返嘅。」

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