中港貨車司機：檢測檢到流鼻血仍遭歧視　禁踏足小區如過街老鼠

跨境貨車司機每日往來中港運送鮮活食品及日用品，惟新冠肺炎疫情下，兩地收緊出入境措施，令他們遇上不少難題。 從事跨境貨車司機逾30年的李先生形容，是次疫情令中港司機面臨回歸以來「最麻煩」時刻，每個口岸做法不一，「過一次關就做一次檢測，撩到鼻都流血」；而首現中港貨車司機確診個案後，內地再次收緊防疫措施，一度要求司機在8小時內往返，現時雖未有嚴格執行，但內地廣東省多個「小區」已紛紛禁止中港司機踏足該區，逾千名司機有家歸不得，他批評，港府放寬船員及機組人員入境，釀成第三波大爆發，致中港司機被視為「帶病毒」，情況猶如「過街老鼠」。

本港早前有中港司機確診，令內地大為緊張，有司機反映，多個廣東省「小區」限制司機進出，逾千司機「有家歸不得」，只能在車內留宿。相中人與報道無關。（資料圖片）

據貨櫃運輸業職工總會資料，現有超過1萬名跨境貨車司機，當中約兩成人長居內地。惟本港第三波爆發中首現中港司機確診，令內地大為緊張，多個廣東省「小區」（如深圳黃貝嶺、龍園苑及羅湖多個小區）限制司機進出，令逾千司機「有家歸不得」，甚至只能在車內留宿。

從事逾30年中港貨車司機的李先生，是受影響司機之一。他透過電話接受訪問時，分享近日經歷。多年前已遷到內地居住的他說，港府早前公布有中港貨車司機確診後，內地相當緊張，除了確診者所住「小區」及報稱所到之處的所有人員皆要接受檢測外，「中港貨車司機」更被視為「帶病毒」，多名已長居內地的司機，被禁止踏入所住「小區」，甚至有人在晚上被拍門帶走。

疫情初期，內地「小區」要求居民申報職業等資料，李先生本周初因「中港貨車司機」身份，而被居住的小區人員要求離開居所，搬到人員提供的酒店暫住。

有家歸不得，生計亦受影響。李先生說，聽聞有司機被禁踏足「小區」後，自行租住酒店，其後卻被公安帶走強制接受14天檢疫，加上行內盛傳已有76人被取消豁免檢疫資格，公司為免誤會及影響送貨，已暫停他的工作：「公司唔畀出貨，擔心有咩事.......我都唔願開工，萬一被剔出（豁免檢疫）名單點算？」

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至於何時可回家？李先生無奈地說，內地政府至今未有正式文件公布，各小區做法及要求不一：「消息好混亂，好多區的街道辦、區委或者公安都叫司機走，但無紅頭文件畀你睇，總之得個訊息。」而小區人員亦只回覆他「等香港靜啲先」。

他指，即使經歷回歸及2003年沙士，中港運輸業情況從未如是次疫情般惡劣及麻煩。他認為，香港人一向團結，早前疫情已好轉，是香港政府未有做好把關，讓免檢疫免檢測的船員及機組人員出入境，致疫情大爆發。

本港近日每天確診個案逾百，李先生直言，內地多個口岸要求不一，幾乎「過一次關就做一次檢測，撩到鼻都流血」，理論上每日往返司機染疫風險相當低，希望大家理解業內人士苦況。現時無法開工，難料何時才能回家，李先生唯一興幸的，是家中寵物狗有人照顧。