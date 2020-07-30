新冠肺炎｜亞博館方艙醫院初期僅設5浴室　9名醫生照顧500名病人

新冠肺炎肆虐，醫院管理局今天（30日）宣布，將會啟用位於亞洲博覽館的一號展館作「方艙醫院」，最快周六（8月1日）開始提供服務。 天水圍醫院急症科顧問醫生李立業表示，場內會有500張病床，病人可以自由走動，場內有兩個公共空間，或設有梳化、電視；啟用初期只設31個廁所及5個流動浴室，病人或需分時段輪流洗澡。醫管局稱，或會因應病人增多而增加廁所及浴室的數量。 另外，暫定場內每天會有9名醫生及20多名護士分三更當值，提供24小時服務，醫生來自外科、家庭醫學等部門，沒有加入過Dirty team，也非內科醫生。

醫院管理局今天（30日）宣布，將會啟用位於亞洲博覽館的一號展館作「方艙醫院」。 （醫管局提供）

天水圍醫院急症科顧問醫生李立業稱，亞博一號展館內除了照X光及抽血儀器，也會設藥房，另會分開男性及女性病人於兩個區域，病床之間設有間隔板，但非完全密封，因醫護有需要觀察住病人情況。

公共空間有梳化、電視 病人可自由走動

場內有兩個公共空間讓病人休息，或設有梳化、電視，病人可以自由走動，但建議他們留在自己病格用餐。場內又會有無線網絡，每個病格會有電掣，而病人需要自行舖設床單、被舖，「希望病人自己做，等佢可以活動下，舒展下。」李立業指，明白病人住院期間會悶及辛苦，醫管局設有精神支援熱線協助。

李立業表示，已經招募了14名來自外科、家庭醫學等部門的醫生，每天會有9人當值，他認為已足夠照顧500名病人。 （鄭翠碧攝）

另外，場內會有31個廁所及5個流動浴室，港島西醫院聯網感染控制主任鄭智聰指，平均每16個病人共用一個廁所是合乎國際標準，廁所會每4小時清潔一次，而且因所有病人都患同一疾病，不會有交叉感染的問題。至於浴室就安排病人在不同時間使用，醫管局亦或會因應病人增多而增加廁所及浴室的數量。

在方艙醫院留醫的病人，如連續兩次深喉唾液樣本都是陰性，或者住院七天後抗體測試呈陽性，加上病毒CT值高於34，就可出院。

鄭智聰強調，已劃出醫管局員工及病人專用的通道，與檢疫中心、等待檢測結果中心分隔開。 （鄭翠碧攝）

病人情況輕微、醫生工作量相對較少

醫護人手方面，李立業表示，已經招募了14名來自外科、家庭醫學等部門的醫生，每天會有9人當值，他認為已足夠照顧500名病人，「因為病人病情輕微一點，可以自己食藥、度維生指數，醫生工作量相對較少。」

被問到這些醫生沒有加入過Dirty team，也非內科醫生，如何懂得治新冠肺炎。港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅強調，這些醫生都有「內外全科」的資歷，「醫術係夠，而且每日都有傳染病科專科醫生去同駐場醫生討論，尤其係嚴重啲、有變化嘅病人，會畀啲意見。」李立業又稱，雖然部分醫生被調到亞博，不同醫院聯網的服務會有所調整，「但可以應付到問題。」

醫院管理局高級護理行政經理唐華根表示，暫時招募到45名護士、19名支援職系員工及8名文職人員，料可照顧到100名病人，由於人手未足以應付到500張病床，醫管局會繼續招募。被問到會否招聘私家醫護時，唐華根稱，不會排除聘請短期合約的護士，但會留意人手比例及提供培訓。他又稱，在亞博工作的醫護可以獲發津貼，「會同做醫院高危區、傳染病睇齊，包括緊急應變特別酬金。」

李立業稱，醫護會24小時當值照顧病人，而展館內本用作後台的位置改為員工休息室，可以在內用餐，醫護有獨立的廁所及浴室，不會與病人共用。

醫院管理局今天（30日）宣布，將會啟用位於亞洲博覽館的一號展館作「方艙醫院」。 （醫管局提供）

至於感染控制方面，鄭智聰指出，亞博一號展館有12萬平方呎，高超過20米，即有6層樓高，即使有2000人身處其中，都可以做到每人每秒有80立方空氣，而世衞標準是每人每秒40至80立方空氣，因此亞博館符合標準，也如同醫院每小時換氣12次的規格，可以稀釋及帶走空氣微粒。他續指，醫管局在場內加設大型風扇，有助空氣由外向內流，達至類似負壓的功能。醫管局質素及安全總監鍾健禮補充，已做了氣體測試確保展館內空氣不會排出大堂，「部分亦加了兩個閘。」

「方艙醫院」位於一號展館，毗鄰是衞生署管理、安放接受14天檢疫長者的五號展館。 （亞博網頁圖片）

他又指，已在場內劃出穿著及卸除防護裝備的區域，而展館有不同出口，已劃分指定出口予病人及醫護進出，「污衣、廢物處理會分開不同路徑，以免相撞，不使用的出口也會用膠封條封好。」「方艙醫院」位於一號展館，毗鄰是衞生署管理、安放接受14天檢疫長者的五號展館，鄭智聰強調，亞博場地大，實際上有一段距離，亦已劃出醫管局員工及病人專用的通道，與檢疫中心、等待檢測結果中心分隔開，各場地的通風系統亦屬獨立運作。