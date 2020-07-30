新冠肺炎｜荔枝角收押所文職人員初步確診　工作無接觸囚犯

新冠肺炎疫情持續，今日（30日）公布增149宗確診個案。懲教署表示，荔枝角收押所一名文書職系人員初步確診，辦公地點為收押所內行政樓，負責文書工作，毋須接觸在囚人士及公眾人士，最後上班日期為本周一（27日）。

荔枝角收押所一名文書職系人員初步確診。（資料圖片）

​荔枝角收押所一名文書職系人員初步確診，她於收押所內行政樓工作，負責文書工作，毋須接觸在囚人士及公眾人士。她最近一次上班日期為本周一（27日），於周二（28日）因身體不適前往政府診所求醫，並在今日下午獲通知初步確診。

確診人員正在家接受隔離，等候入院。該人員最近沒有外遊紀錄，於工作時有佩戴外科口罩，並與接觸人士保持適當社交距離。她於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常。

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而與確診人員共同辦公的同事目前沒有出現病徵，懲教署已與衞生防護中心聯絡，安排有密切接觸的同事進行病毒測試，並即時對相關樓層進行徹底清潔消毒。



懲教署指有採取一系列防疫消毒措施，當中規定人員上班須戴口罩、量度體溫及在所有辦公地方定期進行消毒清潔工作。管方已提醒所有人員如出現不適症狀，必須馬上求醫。