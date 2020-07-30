新冠肺炎｜增20食肆確診者到訪　大埔爭鮮、沙田Isaac Toast上榜

本港新冠肺炎第三波疫情嚴峻，連續9日均錄得逾百宗確診個案。衞生防護中心周四（30日）晚上更新確診患者到訪過的地方，較前一日新增20間食肆，包括大埔廣場「爭鮮迴轉壽司」、沙田新城市廣場三期「Isaac Toast」及兩間分別位於觀塘及佐敦的「譚仔三哥米線」分店。

另外，第2912宗個案（46歲男子）報稱到過大埔奇華生產中心。翻查資料，他居於北區粉嶺圍，沒有外遊紀錄，於周日（26日）發病，周三（29日）確診。