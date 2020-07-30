新冠肺炎｜增20食肆確診者到訪　大埔爭鮮、沙田Isaac Toast上榜

本港新冠肺炎第三波疫情嚴峻，連續9日均錄得逾百宗確診個案。衞生防護中心周四（30日）晚上更新確診患者到訪過的地方，較前一日新增20間食肆，包括大埔廣場「爭鮮迴轉壽司」、沙田新城市廣場三期「Isaac Toast」及兩間分別位於觀塘及佐敦的「譚仔三哥米線」分店。
另外，第2912宗個案（46歲男子）報稱到過大埔奇華生產中心。翻查資料，他居於北區粉嶺圍，沒有外遊紀錄，於周日（26日）發病，周三（29日）確診。
衞生防護中心更新確診患者潛伏期間行蹤，新增20間食肆曾有確診者潛伏期間光顧，包括大埔廣場「爭鮮迴轉壽司」、中西區五福大廈「Little Creatures」、佐敦道46號「譚仔三哥米線」。其中第2602宗個案（59歲男子）居住荔景邨樂景樓，曾到訪4間食肆，包括位於葵芳廣場「客滿庭」、荔景村日景樓「復興粥麵專家」、觀塘晨光大廈「譚仔三哥米線」及中西區卿旺大廈「翠湖海鮮酒家」。
另一位患者，第2696宗個案（37歲男子）居於大埔運頭塘邨運臨樓，則到訪過3間食肆，分別是灣仔海港中心「Triple O's by White Spot」、沙田新城市廣場三期「Isaac Toast」及大埔新達廣場「敏華冰廳」。
▼全日禁堂食實施兩日 政府急撤回▼
▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼
除了食肆外，第2912宗個案（46歲男子）報稱到過大埔奇華生產中心。翻查資料，他居於北區粉嶺圍，沒有外遊紀錄，於周日（26日）發病，周三（29日）確診。
堅城群組有患者曾到大埔慈山寺
至於屬於堅城（梁氏）建築群組的第2635宗個案（46歲男子）曾到訪大埔慈山寺，到訪日期不遲於本月27日。患者居於坑口南豐廣場1座，料在堅城位於創紀之城3期的辦公室上班，目前該群組已有23人確診。慈山寺李嘉誠捐資15億港元興建，李不時會到寺內。
另外，行蹤表上有數個商場上榜，包括尚德廣場、德福廣場二期及奧海城一期。