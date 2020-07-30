新冠肺炎｜鍾南山倡中央助港全民檢測　陳恒鑌：可引深圳醫院人手

本港新冠肺炎第三波疫情嚴峻，截至周三（29日）凌晨累計確診人數衝破3,000宗大關，國家衛健委高級別專家組組長鍾南山同日接受佈地媒體訪問，表示香港的主要問題不在於醫療，而是公共衞生防控，敦促當局盡快展開全民核酸篩查。 民建聯立法會議員陳恒鑌日前亦致函特首林鄭月娥，請求提呈中央協助全港市民進行新型肺炎病毒檢測，以截斷社區內的隱形傳播鏈。陳恒鑌今日（30日）接受查詢時對鍾南山的建議表示非常贊同，認為只要特首願意向中央提出，中央必定樂意向香港提供人手支援。

鍾南山建議在香港開展全民核酸篩查。（資料圖片）

料政府正為全民檢測「做功夫」

鍾南山提到，香港應進一步強化和落實，比如對堂食以及聚集性活動進行限制；同時建議在香港開展全民核酸篩查，內地應從檢測試劑及人力方面向香港提供支持，讓港府得以進行全民免費核酸檢測。

同樣提倡全民檢測的陳恒鑌贊成有關建議，指出港府的反應仍然相對緩慢，對疫情感到擔心，希望鍾南山廳幫助推動中央出手協助，甚至親臨香港指導抗疫工作。

陳恒鑌相信，政府正在為達成全民檢測做功夫，如在疫症爆發的慈雲山展開檢測，惟規模仍然較小，且在本地招標，檢測量有限卻成本高昂。他建議，政府祇有秩序地擴大檢疫範圍，例如大廈若有超過3個確診個案，政府便為全座大廈提供檢疫，再擴展為整條涉事屋邨檢測。

對於有意見對引入內地醫護表示擔心，陳恒鑌認為疫症當前，當香港的醫療系統不勝負荷之時，「死都唔用，唔會係最好嘅選擇」，建議可引入由以香港行政方式管理的深圳醫院人手，讓市民更為安心。