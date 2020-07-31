新冠肺炎｜食肆今重開堂食　送貨員為方便上班寧冒雨吃飯

食肆全日禁堂食規定實施兩日後，政府決定「轉軚」，今日（30日）重新開放早餐及午市堂食。記者今日到尖沙咀視察，在街上「遍地開餐」的情況已大大改善，在午膳時間，不少市民前往餐廳用餐。 不過，仍有市民為了工作方便，選擇冒雨在戶外吃飯，更形容自己已比很多人幸運，「堂食又係隔住，又要除口罩戴口罩⋯⋯不如自己草草食飯再返工。」

記者今日到尖沙咀視察，在街上「遍地開餐」的情況已大大改善。（王潔恩攝）

政府宣布今日起，餐飲業務可恢復提供清晨五時至傍晚六時前的日間堂食服務，但規定餐廳最多一枱兩人，入座人數最多為座位總數的五成。

「唔洗再係地盤食飯」

地盤工馮先生指，過去兩日只可在地盤用膳，坦言過去從未試過，「又熱，地方又唔乾淨，裝修地方特別污糟，冇地方洗手。」 他又指，雖然無奈，但卻無其他辦法，「政府話咁就咁，市民無得反對架嘛。」

對於今日可以在食肆堂食，他坦言：「起碼食飯環境好啲，唔使喺地盤食。」

記者今日到尖沙咀視察，在街上「遍地開餐」的情況已大大改善，不少市民前往餐廳吃午餐。（王潔恩攝）

市民批評措施朝令夕改 竟無官員要問責

李先生又指，早前禁堂食時，他只能買飯盒在辦公室用膳，雖然不方便，但認為已比很多藍領幸運，「有朋友屋企人從事戶外工作⋯⋯都要街食，好唔衛生，天氣好熱⋯⋯成件事好折磨。」

對於今日重新開放堂食，他直言是「應該的事」，批評政府早前太草率，並不會對有關安排心存感激，又指措施朝令夕改，但卻無官員需要問責，「問題癥結所在，係佢哋無好好堵截源頭、冇做好把關責任，最後要全香港，尤其係基層市民受苦。」

▼全日禁堂食實施兩日 政府急撤回▼

+ 15 + 14 + 13

為方便上班時間 冒雨在公園吃飯

不過，雖然食肆重新開放堂食，但仍有市民選擇冒雨在戶外吃飯。擔任送貨員的林先生，今早撐著雨傘瑟縮在公園一角，默默吃掉飯盒內的白飯。他說，過去兩個月一直在公園午膳，「堂食又係隔住，又要除口罩戴口罩⋯⋯不如自己草草食飯再返工。」

林先生說，在食肆吃飯要排隊，花費時間較長，為了方便上班時間，只好在街上「速戰速決」，又坦言自己不講究，已比其他戶外工作者或基層幸運，「落雨唔辛苦，熱、潮濕就會辛苦啲。」