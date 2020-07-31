新冠肺炎｜屯門康和護老中心增3宗確診　志蓮護理中心清潔工染疫

新冠肺炎疫情持續，今日（31日）新增121宗確診個案，連續10日錄得過百宗。今日再有院舍增確診個案，屯門康和護老中心再多3宗確診個案。而於粉嶺耀能協會復康中心再有一名院友初步確診；鑽石山志蓮日間護理中心亦有一名員工確診，有10多名同事需要送往檢疫中心，明愛賽馬會荔景社會服務中心亦有導師初步確診。 於西營盤高街明愛恩翠苑昨日公布一名員工初步確診，將會安排於該處派發樣本瓶作病毒檢測。

西營高街明愛恩翠苑一名照顧員初步確診。（李澤彤攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，屯門康和護老中心黃金分院增3名院友確診，個案編號為第3153號、第3215號及第3260號。鑽石山志蓮日間護理中心有一名清潔工確診（個案編號第3235號），他曾於10多名同事一起進食，他們將會送往檢疫中心。而該地方已經關閉。

耀能協會護康中心增1名院友確診

粉嶺耀能協會賽馬會白普理華心護康中心早前有兩宗確診個案，醫管局協助於居住該中心的人士作病毒檢測，當中有一名院友初步確診，其餘院友的檢測結果為陰性，而與該名初步確診院友同住的人士需要檢疫。西營盤明愛恩翠苑昨日有一名初步確診的護士，將會安排於該處派發樣本瓶作病毒檢測。

明愛賽馬會荔景社會服務中心的復康工場亦有一名導師初步確診，他的家人亦確診，相信為家中感染，將安排在該中心派發樣本瓶做檢測。而該處是日間中心非住宿地方。

鑽石山志蓮日間護理中心有一名清潔工確診。（Google街景截圖)

+ 5 + 4 + 3

對於再有院舍有確診個案，張竹君稱由於整個社區有爆發，而社區人士多在院舍上班，難避免院舍有確診個案。她希望員工有穿著保護裝備，做足洗手。她亦指，本港老人院舍環境不寬敞，未必適合在院內隔離長者，而長者亦不是隨時可以搬走，有關當局就隔離設施安排中。