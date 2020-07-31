新冠肺炎｜連續10天確診個案破百　張竹君：措施未如預期有效

新冠肺炎疫情持續在港爆發，今天（31日）再增121宗確診個案，是第10天確診宗數超過100宗，今日累積個案為3273宗（包括1宗疑似個案） 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生直言，情況不理想，雖然未到失控，但反映政府推出的措施未如預期般有效，承認情況未受控。她又指，近日不少確診者都有家庭活動，例如到家人家中，或一起行山，「只要當中有一人確診，就會有一堆密切接觸者，所以好難控制。」她認為，確診數字仍高，代表社區的隱形患者仍多，當局難以追蹤得到，無源頭個案仍佔一半比例。

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本港連續10天確診宗數逾百，即在過去10天香港新增了超過1000宗個案，比起1至6月的確診總數更多。

張竹君指，目前情況十分不理想，每天都有過百宗個案，約一半源頭不明，反社區的隱形患者仍多，透過接觸公共設施等傳播病毒，當局難以追蹤得到所有個案的感染源頭，因此即使一直做追蹤、隔離，成效都有限，未必控制到疫情。她稱，政府推出社交距離措施，建議市民不外出、在家工作，是為了令傳播停止，「而唔係逐個去追蹤。」

張竹君醫生直言，疫情情況不理想，雖然未到失控，但反映政府推出的措施未如預期般有效。 （高仲明攝）

而家都控制唔到，好難講去到冬天

她又指，近日發現不少確診者都有家庭活動，例如到家人家中，或一起行山，親友間一起聚會，「只要當中有一人確診，就會有一堆密切接觸者，所以好難控制。」被問到如何為冬天疫情做準備時，她稱「而家都控制唔到，好難講去到冬天。」

她回答記者的英文問題時，就指目前情況並非受到控制（at least not really under control），但未至於失控，因為若已失控，確診數字會更高，她坦言，政府推出的措施可能稍有成效，但未如預期般有效。