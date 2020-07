新冠肺炎｜連續10天確診個案破百　張竹君：措施未如預期有效

新冠肺炎疫情持續在港爆發,今天(31日)再增121宗確診個案,是第10天確診宗數超過100宗,今日累積個案為3273宗(包括1宗疑似個案) 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生直言,情況不理想,雖然未到失控,但反映政府推出的措施未如預期般有效,承認情況未受控。她又指,近日不少確診者都有家庭活動,例如到家人家中,或一起行山,「只要當中有一人確診,就會有一堆密切接觸者,所以好難控制。」她認為,確診數字仍高,代表社區的隱形患者仍多,當局難以追蹤得到,無源頭個案仍佔一半比例。

▼全日禁堂食實施兩日 政府急撤回▼

本港連續10天確診宗數逾百,即在過去10天香港新增了超過1000宗個案,比起1至6月的確診總數更多。

張竹君指,目前情況十分不理想,每天都有過百宗個案,約一半源頭不明,反社區的隱形患者仍多,透過接觸公共設施等傳播病毒,當局難以追蹤得到所有個案的感染源頭,因此即使一直做追蹤、隔離,成效都有限,未必控制到疫情。她稱,政府推出社交距離措施,建議市民不外出、在家工作,是為了令傳播停止,「而唔係逐個去追蹤。」

張竹君醫生直言,疫情情況不理想,雖然未到失控,但反映政府推出的措施未如預期般有效。 (高仲明攝)

而家都控制唔到,好難講去到冬天

她又指,近日發現不少確診者都有家庭活動,例如到家人家中,或一起行山,親友間一起聚會,「只要當中有一人確診,就會有一堆密切接觸者,所以好難控制。」被問到如何為冬天疫情做準備時,她稱「而家都控制唔到,好難講去到冬天。」

她回答記者的英文問題時,就指目前情況並非受到控制(at least not really under control),但未至於失控,因為若已失控,確診數字會更高,她坦言,政府推出的措施可能稍有成效,但未如預期般有效。