新冠肺炎｜上水屠房8月1日午夜起　僅准病毒檢測呈陰性人士進入

本港新冠肺炎第三波疫情嚴峻，今日（31日）連續第10日錄得過百宗確診個案。食環署今日指，因上水屠房近日先後出現多宗個案，故決定全面加強上水屠房防疫措施，於8月1日凌晨零時開始，只准許病毒檢測結果為陰法的人進入層房範圍。

上水屠房群組增至10人確診或初步確診。（資料圖片）

上水屠房群組增至10人染疫

食環署續指，已為在上水屠房工作的政府人員及持份者包括營運者、入口商、買手及運輸公司安排進行病毒檢測，除昨日（30日）公布的3宗初步確診個案外，所有其他檢測結果均為陰性。上水屠房現時累計共有10宗個案，包括7宗確診個案及3宗初步確診個案。

食環署發言人續指，政府十分重視上水屠房的個案，並已全面加強防疫措施，致力確保屠房運作暢順，活豬供應不受影響。同時，政府與上水屠房會繼續致力確保其運作符合規定的衞生和環境標準，以及供應市場的所有肉類均適宜供人食用。

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另外，發言人強調市民毋須擔心屠房屠宰的肉類的食用安全。根據現有的科學資料及世界衞生組織（世衞）的意見，人類不大可能從食物感染，市民不大可能透過屠房屠宰的鮮肉染病。



而根據世衞有關食物安全的建議，食物安全中心提醒市民應時刻保持個人、食物及環境衞生，包括處理生熟食物前後洗淨雙手、生肉及內臟要與熟食分開處理、徹底煮熟食物、避免食用生或未經煮熟的動物等，以保障食物安全。