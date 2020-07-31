新冠肺炎｜英SUB3跑手染疫後表現急跌　「病毒影響的不只老人」

疫情下戴口罩跑步很吃力？防疫之下不能跑步很痛苦？一位英國導演兼馬拉松「Sub 3」跑手，分享了他在染疫後的後遺症，在康復後即使以7分鐘配速也僅能跑2公里，呼籲大眾做好防疫措施。

世界田徑總會日前在社交媒體Twitter轉載了英國電影導演Gez Medinger的經歷，這名曾以2小時58分完成全馬的「Sub 3」跑手，在3月時確診新冠肺炎，經過18周抗疫恢復後體能大跌，竟變得僅能應付偶爾作2公里慢跑，速度更由4分鐘配速急降至7分「披」。

熱愛運動的Gez Medinger染疫後體能大跌，一日僅能以7分配速跑2公里。（Gez Medinger Instagram）

由4分到7分配速 強度過大會頭暈

Gez Medinger曾貼文分享，感染新冠肺炎對作為跑者的他有相當大影響，從染疫前的4分配速到現在的7分配速，這個落差讓他感到很挫敗。「記得在3月初時讀到一篇文章，一位每周能跑90公里的21歲中國跑手，形容自己患病3星期的經歷，當時我在想『3星期？那會完全打亂我的訓練！我怎樣應付這個情況？』」

可是，染疫後不要說為全馬訓練，他連平常的跑步練習都應付不了。「我康復後已經過了18周，今周我成功跑完3次2公里，對我來說是極大的進步。你沒有看錯，我現在每周基本只跑一次，以7分的配速，大概用10至15分鐘，然後就不行了。」

他表示如果超過這個強度，就會出現嚴重的疲勞、頭痛、頭暈，令他不得不在床上躺一整天甚至更長時間，「而就在我出現感染徵狀前一天，我還用4分配速跑了18公里。」字裏行間滿是感慨。

他接受ITV直播訪問，與觀眾分享染疫經歷。（影片截圖）

Gez Medinger現在雖未能恢復完整的訓練，但已經重新投入生活和工作。這名電影導演製作了YouTube影片，分享抗疫與康復經歷，並以跑者身分呼籲大家防疫，染疫後毫無疑問會大大降低運動能力。

適合跑步的訓練口罩，要注意的9件事：

+ 5 + 4 + 3

遠超乎想像的後遺症 盼能「跑得令心臟快速跳動」

「要是你也感染了新冠肺炎，且如我這般不幸地有長期症狀，要恢復是一個漫長的過程。如果你是症狀持續時間較短的患者，你還是會遭遇遠超你想像的後遺症，有些跟我一樣在3月感染的朋友，他們的症狀較輕，雖然痊癒後狀況良好，但他們現在依然無法達到之前的訓練強度。因此，你必須盡力避開它，這個病毒不止會找上年紀大的人。」

這名「Sub 3」跑手坦言已急不及待想跑起來，「想像過去那樣跑得令心臟快速跳動，但我也知道，只要能趕得及參加2021年倫敦馬拉松，已算是很大的成就了。」

Gez Medinger在Twitter分享染上新冠肺炎後體能大跌。（Twitter）

他現在只想能盡快重拾體能，並參加明年的倫敦馬拉松。（Twitter）

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