新冠肺炎｜亞博隔離設施明啟用　袁國勇：可研於會展紅館增設

本港新冠肺炎第三波疫情嚴峻，今日（31）連續第十日單日錄得超過100宗確診個案。為接收更多病人，醫管局明日（8月1日）下午將啟用亞洲博覽館的社區治療設施，香港大學微生物學系講座教授袁國勇表示，長遠而言可考慮灣仔會議展覽中心、紅磡香港體育館等作為新選址，且認為上述地方即使接近民居亦不用擔心，因設置完善通風系統，便能將病毒稀釋。

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近日本港新冠肺炎確診個案不斷急增，香港大學微生物學系講座教授袁國勇接受無綫新聞訪問，表示長遠而言可以考慮在灣仔會展、紅館等設施作為新選址。被質疑上述選址太近民居，袁國勇則指，本港不少醫院包括伊利沙伯醫院及瑪麗醫院等均接近民居，但只要有完善通風系統，當該處的空氣被抽出，病毒便會立即被大量稀釋。

至於袁國勇周一（27日）接受英國廣播公司（BBC）訪問時指，相信湖北武漢市官員曾掩飾新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎疫情。他則重申，認為中央政府絕無隱瞞，僅是懷疑武漢當地官員有隱瞞，且其後涉事人都被撤職。加上，其後國家衛健委高級別專家組組長鍾南山亦指，當地武漢官員有問題。故此，他一度稱「大家唔好嘥我時間，將我拖入無謂爭拗裡面啦，我最怕個啲文革式批判。」

香港大學微生物學系講座教授袁國勇表示，長遠而言可考慮灣仔會展及紅館作社區隔離治療設施選址。（資料圖片）

而早前袁國勇曾與港大微生物學系名譽助理教授龍振邦於《明報》刊登一篇題為〈大流行緣起武漢 十七年教訓盡忘〉的文章，其後撤回並道歉，稱有關文章「表達不適當，用詞甚至有錯誤」。被問及會否擔心相關舉動會因此削弱其公信力，袁國勇則稱，當已年屆64歲，別人對自己的信任經已不太重要，最重要是「講真話」。而他認為自己亦已說出所有真話，倘相信或作出任何是錯、不真實的事，只會令他們走錯路，對國家及社會將造成災難。