新冠肺炎｜內地建檢測及方艙醫院支援隊　7名先遣隊員明天抵港

本港新冠肺炎疫情持續爆發，國務院港澳事務辦公室昨天表示，將派內地檢測人員到港協助展開大規模的檢測，並協助加快興建臨時隔離及治療中心。 國家衛生健康委員會今天（8月1日）在網頁公布，已組建「內地核酸檢測支援隊」來港，首批支援隊員來自廣東省內20多間公立醫院的約60名臨床檢驗技術人員，其中7名「先遣隊」隊員將於明天抵港，協助開展實驗室工作。 另外，衛健委指，「內地方艙醫院支援隊」有6名成員，是來自湖北省武漢市、有「方艙醫院」實戰經驗的專家。

早前的士司機接受政府對高風險人士篩查檢測的情況。 (資料圖片／羅國輝攝)

國家衛生健康委員會在網頁指，應香港特區政府請求，在中央統籌部署和指揮下，國家衛生健康委迅速組建「內地核酸檢測支援隊」，擬近期赴香港開展工作，協助特區政府抗擊疫情。

首支「內地核酸檢測支援隊」會有60名臨床檢驗技術人員，成員由廣東省衛生健康委從省內20多間公立醫院選派，其中7名「先遣隊」隊員將於明日（8月2日）赴香港協助開展實驗室工作。

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衛健委表示，「內地核酸檢測支援隊」隊長來自廣東省衛生健康委，曾擔任廣東省支援武漢醫療隊總指揮。衛健委指出，這是首批中央政府派出支持香港抗疫的內地專業隊伍，國家衛生健康委將根據香港特區抗擊疫情需要，隨時調集內地醫療資源給予更多支持。

特首林鄭月娥昨天在記者會指，已向中央提出協助抗疫的要求，將集中在檢測能力及治療設施方面。 (資料圖片／羅君豪攝)

特首林鄭月娥昨天在記者會指，已向中央提出協助抗疫的要求，將集中在檢測能力及治療設施方面。國務院港澳事務辦公室同日發表聲明，指中央政府應港府請求，將派內地檢測人員到港協助展開大規模的檢測，並協助加快興建臨時隔離及治療中心。