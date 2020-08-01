【新冠肺炎】內地昨日新增45宗確診　39宗本土病例在新疆遼寧

內地新冠肺炎疫情連續3日錄得過百宗確診個案後，昨日（7月31日）有緩和跡象。據國家衛健委通報，內地昨日報告新增確診病例45宗，其中境外輸入病例6宗（上海4例，廣東2例），本土病例39宗（新疆31宗，遼寧8宗）；無新增死亡病例，無新增疑似病例。 無症狀感染者方面，內地昨日報告新增23宗，境外輸入佔11宗。當日轉為確診病例5宗，解除醫學觀察12宗。尚在醫學觀察無症狀感染者252宗。

7月26日，遼寧大連醫護人員為市民進行病毒核酸檢測。（中新社）

另據新疆衛健委通報，新疆昨日報告新增新冠肺炎確診病例31宗，新增無症狀感染者8人，均在烏魯木齊市。新疆現有確診病例547宗，其中烏魯木齊市544宗、喀什地區1宗、昌吉州1宗、兵團1宗。現有無症狀感染者109宗。

內地現有確診病例714宗，其中重症病例39宗；累計治癒出院病例78989宗，累計死亡病例4634宗，累計報告確診病例84337宗，現有疑似病例2宗。累計追蹤到密切接觸者789742人，尚在醫學觀察的密切接觸者20278人。

境外輸入病例方面，內地現有確診病例80宗，其中重症病例3宗，現有疑似病例2宗。累計確診病例2069宗，累計治癒出院病例1989宗，無死亡病例。

（綜合報道）