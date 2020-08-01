新冠肺炎│零售、餐廳業疫下重創　飲食工會：僱員要借糧渡日

新冠肺炎疫情持續多個月，餐飲業、零售業大受影響，飲食業職工總會名譽會長郭宏興在一個電台節目中表示，疫情下業界經營情況嚴峻，有員工2月至5月都無工開，惟不少僱主因已申請補就業資助劃，不會輕易「炒人」，難以領取失業援助，反而要求僱員領年假、無薪假取代，不能保障員工有工開，要求政府直接向員工發放津貼。「而家係有今日返工就今日有錢、今個月有返工就今個月有錢，無支薪但又無失業。」亦有餐廳職員要養一家七口，要向僱主借錢養家，恐懼感是前所未有，工會無奈以「飯券」短暫支持，形容惶恐心情前所未見。

縱有政府的「保就業」計劃，面對高昂租金加上新一輪疫情的衝擊，協會擔心零售商未捱到計劃完結前，業界已出現大規模結業和裁員潮。

郭宏興又提到，行業中有數萬人為散工，由於疫持續不少餐廳難以經營下，職工的就業情況更嚴峻，而同樣不得獲得保就業基金的保障。稻苗學會主席徐汶緯則表示，政府今個星將堂食禁令一改再改，惟早午市恢復堂食，生意都跌七至八成，若情況無改善，酒樓只能「每枱兩人」，情況更嚴重，估計餐廳會出現結業潮情況，較2003年「沙士」後更嚴重。

他形容，行業面臨「生死邊緣」欠租情況普遍，不少餐廳只能交一半租金，但被業主反指已得政府支援而命令繳交。另外，他又提到，即使現時餐廳可有限度重開，但擔心再次有員工或食客互相感染，會鼓勵使用較少影響環境的即棄餐具，又會鼓勵食客用餐後親自執拾至指定地方。

+ 11 + 10 + 9

不少公司要求職員有工開才有工資

職工盟零售、商業及成衣業總工會總幹事張麗霞則表示，疫情開始後，零售業界由疫情開始已被要求放無薪假，近期疫情再趨嚴峻，政府加強對食肆規管，進一步影響消費意欲，旺角彌敦道一帶晚上八時只有約一成店鋪開門，情況嚴重，她說，業界主要收入倚賴佣金，底薪較低，現時不少公司要求職員「有工開才有工資」，形容薪金較法定最低工資更低，應付基本生活都已出現好大問題。

她又說，問題引申至不少公司的寫字樓職員、保險從業員的非勞工層職員，不少人已開始放無薪假多時，生計嚴重影響，亦有不少中產士因就業問題「退保」，從業員生計雪上加霜。

她續說，政府的保就業計劃亦有漏洞，有公司解僱薪金較高的員工，轉請薪金較低新人，部份物業管理公司亦因疫情關係要增加人手，但以每三個月短約及要求降薪，情況普遍，促請政府設立失業援助金。