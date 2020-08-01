三號風球日間維持　天文台料熱帶低氣壓漸遠離　周日續有狂風雷暴

天文台昨日（7月31日）發出三號強風信號，今日（1日）各區仍感受到強風吹襲。天文台於上午11時45分指，位於海南島附近的熱帶低氣壓集結在香港之西南約620公里，正逐漸遠離本港，並會在下午於海南島南部登陸或掠過。 然而其外圍雨帶仍會影響華南沿岸，本港普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風。預料三號強風信號會在今日日間維持。天文台預測明日（2日）仍有大驟雨及狂風雷暴，初時離岸及高地間中吹6級風，即達三號風球的風力。

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天文台預料，在三號強風信號下，本港平均風速每小時41至62公里。在正午12時，位於海南島附近的熱帶低氣壓集結在香港之西南約620公里，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，移向海南島至北部灣一帶。

天文台又指，該熱帶低氣壓正逐漸遠離本港，並會在下午於海南島南部登陸或掠過，明日並會於北部灣一帶升為熱帶風暴。其外圍雨帶仍會影響華南沿岸，本港普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風。在過去一小時，長洲及大老山分別錄得的最高持續風速為每小時62及56公里，最高陣風分別超過每小時88及75公里。

今日吹清勁至強風程度東至東南風，初時離岸及高地間中吹烈風。大致多雲，間中有狂風驟雨，雨勢有時頗大；海面有大浪及湧浪。

▼天文台、中央氣象台、澳門氣象局預測▼

內地中央氣象台則預計，該熱帶低氣壓將以每小時25公里左右的速度向西偏北方向移動，強度變化不大或略有增強，有可能發展為今年第3號颱風。料今日下午登陸或擦過海南島南部一帶沿海，晚上移入北部灣海面，然後逐漸趨向越南北部。

澳門地球物理暨氣象局同樣於昨日發出三號風球，料將在今日日間維持。而發出八號風球及黃色風暴潮警告的可能性低。

▼ECMWF預測▼

▼GFS預測▼

天文台預測，熱帶低氣壓明日繼續為華南沿岸帶來狂風大驟雨及雷暴，海面有湧浪。料一道廣闊低壓槽會在下周初至中期為廣東沿岸帶來不穩定天氣；隨著副熱帶高壓脊向西伸展至中國東南部，下周後期該區驟雨減少。

根據九天天氣預報，未來九日繼續有雨。料明日多雲，間中有大驟雨及狂風雷暴；海面有湧浪。氣溫亦會稍降，介乎攝氏26至29度。至下周五（7日）天色才好轉，料部分時間有陽光，有幾陣驟雨。氣溫亦再重見炎熱程度，介乎28至32度。