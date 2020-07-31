天文台跳級發出3號風球　熱帶氣旋料香港西南400公里外掠過

本港今日（31日）烏雲密布，晚上各區亦感受到狂風大雨。天文台於今日晚上8時40分發出3號強風信號，是罕見「跳級」不先發出1號風球。熱帶氣旋預計會移向海南島、北部灣及越南沿岸，在香港西南400公里外掠過。 這個熱帶氣旋與過往不同，是由「季風低壓」增強而成，天文台今早7 時05分發出強烈季候風信號，俗稱「黑球」，意味本港普遍風力達到3號風球風力，今次是27年來天文台再次由「黑球」轉3號風球。 澳門地球物理暨氣象局則早於晚上8時，也「跳級」發出3號風球，藍色風暴潮警告生效。 本港及澳門當局均指改發8號風球的機會較低。

今次影響香港的熱帶氣旋，由「季風低壓」發展而成。（日本氣象廳向日葵8號衛星）

預測移向海南島至北部灣一帶 改發8號風球機會較低

天文台晚上8時45分表示，位於南海中北部的季風低壓已增強為熱帶低氣壓，預料本港平均風速每小時41至62公里。在約晚上9時，該熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約520公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，移向海南島至北部灣一帶。

天文台表示，按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今晚（7月31日）至明日（8月1日）與香港保持500公里或以上距離，隨後逐漸遠離本港。天文台預料本地風勢不會顯著增強，改發8號烈風或暴風信號的機會較低，但受到該熱帶低氣壓的外圍雨帶影響，本港普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風，預料3號強風信號會維持一段時間。

明日離岸及高地風力間中達8號風球風力

截至今日晚上7時20分，塔門、大老山、長洲等四個氣象站10分鐘平均風速均高乎每小時41公里，即已達三號風球風力。另外，至少七個氣象站的陣風最高風力更高於每小時63公里，達烈風程度，包括北角、中環碼頭及天星碼頭三個維港氣象站。

根據天文台九天天氣預測，明日（8月1日）多雲，有狂風驟雨及幾陣雷暴，雨勢有時頗大；海面有大浪及湧浪。吹東至東南風5至6級，初時離岸及高地間中達8級。根據蒲福氏風級表，8級烈風平均風速達每小時63至75公里，即8號烈風或暴風信號的風力。

+ 5 + 4 + 3

27年來首度「黑球」直接轉3號風球

天文台今次跳過1號風球，直接發出3號風球，極為罕見。翻查資料，對上一次出現類似情況是在2000年6月18日，當時一個熱帶低氣壓在大嶼山以南的香港境內形成，3號強風信號維持了4.5小時。而上一次由強烈季候風信號（俗稱「黑球」）轉為發出3號風球，則要數到1993年9月25日，當日颱風黛蒂襲港，其後天文台更改發8號風球。

▼中央氣象台及澳門氣象局預測路徑▼

料明橫過海南島 吹襲越南河內

參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，該熱帶氣旋現時於南海中北部，今日中心氣壓最低為998 hPa，可達熱帶風暴程度。預料移向海南島一帶，該熱帶氣旋周六橫過海南島後，繼續移向越南一帶，下周一（8月3日）將於河內附近登陸並消散。

至於美國全球預報系統（GFS）則同樣預測熱帶氣旋移向海南島一帶，明日於海南島西南邊橫過後續移向河內一帶，並於周二（8月4日）登錄。而料最低中心氣壓為992 hPa，可達熱帶風暴程度。

▼ECMWF預測▼