新冠肺炎｜女人街營業攤檔寥寥可數　檔主稱多月生意差「唔發市」

第三波新冠肺炎疫情肆虐，二人限聚令實施首個周末，三號強風信號生效，天雨下旺角人流減少。 旺角「女人街」攤檔今天（1日）只有約兩成營業，多個攤檔未有搭起帳篷開檔，尚有做生意的檔主形容生意慘淡，每天少至一百幾十元收入，甚至零生意。檔主表示自3月以來，女人街已是水盡鵝飛，開檔的檔口寥寥可數。

二人限聚令實施首個周末，三號強風信號生效，天雨下旺角人流減少，女人街營業攤檔寥寥可數。（陳家怡攝）

在二人限聚令實施首個周末，三號強風信號生效，天雨下旺角人流減少。旺角俗稱「女人街」的通菜街攤檔只有約兩成營業，街上騰出檔口空間，地上放置帳篷和鐵枝。

尚有開檔賣袋的檔主羅女士指疫情嚴重，加上是日下雨，人流稀少，平時亦氣氛寂靜，「香港人都唔行出街，外傭都唔出嚟，僱主唔比佢地出街」。她形容生意慘淡，每天生意額只有100至300多元。她表示戶外擺檔環境空曠，人少不太擔心疫情，都要「搵食」。被問到若生意好轉，旺角多人增加感染風險會否矛盾，她回應「矛盾都無辦法」，批評政府對小市民不聞不問。

二人限聚令實施首個周末，三號強風信號生效，天雨下旺角人流減少，女人街營業攤檔寥寥可數。（陳家怡攝）

疫情遠比社運衝擊大

檔主廖先生稱附近許多攤檔3月起停業，有些乾脆結業。全街攤檔主要做遊客生意，但現時無遊客來港，連本地市民都因為疫情都不來。廖先生表示最近每天只有一百幾十元收入，更多時沒有零生意，「唔發市 」。

他直斥今次疫情「衰過沙士」，平日相比起周末還要多人，因為打工仔放工會途經。他指之前社會運動不及疫情打擊大，「運動係出面條街，唔會搞到我呢到」。

售賣紀念品的陳先生表示幾個月來受疫情影響遊客減少，周日稍多一、兩檔開檔。每天生意額由原來至少有2,000多元跌至目前的300多元，擔心受感染和生意冷清之下，他一個星期只開檔兩天。早前政府的防疫抗疫基金向持牌小販派發5,000元的資助，陳先生指半年只獲發5,000元，不夠交一個月倉庫租金。

他認為是次政府抗疫表現差，特別是邊境管制方面豁免船員入境，增加病毒傳播風險。他表示擔心疫情，開檔時戴口罩和眼鏡保護自己，又說生意沒有利潤，許久沒有去飲茶。做小販40多年的他坦言大半年來沒有入貨，賣完亦不會再繼續經營下去，「幾十多年來都未試過咁，全民都搵唔到食」。